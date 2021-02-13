Sefirin Kızı dizisinde yine bir ayrılık!

Yapımını NGM & O3 Medya'nın üstelendiği, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu, senaryosu Eylem Canpolat, Ozan Aksungur, Defne Gürsoy, Oğuz Ayaz, Gamze Arslan Çelik, Ozanser Uğurlu tarafından kaleme alınan Star Tv'nin sevilen dizisinde yeni bir ayrılık haberi yaşandı.

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Neslihan Atagül, Uraz kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde ilk olarak Neslihan Atagül geçirdiği bağırsak hastalığı nedeni ile dizinin kadrosundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasından sonra ise yeni bir senaryo yazıldı. Mavi karakteri ile Tuba Büyüküstün dizinin kadrosuna dahil oldu. Uraz Kaygılaroğlu tarafından canlandırılan Gediz karakteri hikayesi bittiğinden senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Uraz Kaygılaroğlu'da diziden ayrılan ikinci başrol oldu.

Yeni senaryoda Engin Akyürek'in canlandırdığı Sancar karakteri ile Tuba Büyüküstün'ün canlandırğı Mavi'nin birbirlerinin yaralarını sararken yeni bir aşk hikayesi doğacak. Son olarak dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Ferit Aktuğ dahil olmuştu. Yeni edinilen bilgiye göre ise başarılı oyuncu Bülent Şakrak diziye veda etti.

Geçen yıl dizinin kadrosuna Kahraman Boz karakteri ile katılan usta oyuncu Bülent Şakrak dizinin kadrosundan ayrıldı. Sefirin Kızı her pazartesi saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanıyor.





Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 16:06