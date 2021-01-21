Sefirin Kızı Dizisinde Ayrılıklar Devam Ediyor! Uraz Kaygılaroğlu’da Diziye Veda Edecek

Sefirin Kızı dizisinde ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Dizinden bir ayrılık daha haberi geldi!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi olan Sefirin Kızı’nda baş rollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek gibi çok başarılı ve sevilen iki aktör yer alıyordu. Dizi birçok kesim tarafından sevilere izlenirken diziden ilk kötü haberi Neslihan Atagül verdi.

Neslihan Atagül geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle dizinden ayrılmak zorunda kaldı. Başrol oyuncusunun diziden ayrılacak olması da hem dizi ekibini hem de hayranları oldukça üzmüştü. Fakat ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Diziden bir isim daha ayrılıyor.

Diziden ayrılacak yeni isim ise iddialara göre Uraz Kaygılaroğlu olacak. Yaklaşık 2 ay içinde Sefirin Kızı dizisinden ayrılması beklenen Kaygıroğlu’nun diziden bir iki bölüm içerisinde ayrılması söz konusu.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN GELMİŞTİ

Sevilen oyuncu Neslihan Atagül yerine ise yine oldukça başarılı bir oyuncu olan Tuba Büyüküstün gelmişti.

Uraz Kaygılaroğlu Kimdir?

Kendisini bir zamanların popüler gençlik dizilerinden biri olan Pis Yedili’de Can karakteri ile sevdiren Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Başarılı oyuncu yer aldığı sinema filmlerinin yanı sıra şu an Seferin Kızı isimli dizi de Gediz karakterine can vermektedir. Peki dizinden neden ayrılıyor?

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz, 1987 yılında Balıkesir de doğdu. Kendisini Pis Yedili gençli diziyle tanıdık. Aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan da oldukça popüler olan Baba Candır dizisinde de oyuncu Haluk Güney karakterini canlandırmıştı.

Haziran 2014 yılında Melis İşiten ile evlenen yakışıklı oyuncusunun Ada isimli bir kızı var. 2019 yılında ise çift boşandı.

Yer Aldığı Yapımlar:

Mezuniyet, Ejder Kaplanı, Nerede Kalmıştık filmlerinde oynamış 2016 yılında ise Dönerse Senindir ve Bamsı Beyrek yapımlarında yer aldı. 2017 yılına gelindiğinde Sen Kiminle Dans Ediyorsun yapımında görmüştük kendilerini. 2018 yılında Çakallarla Dans 5 filminde yer aldı. 2019 yılında Karakomik Filmler yapımında ve 2020 yılında Eltilerin Savaşı yapımında yer aldı.

Pis Yedili dizisinden sonra kendisini 2012 yılında Harem dizisinde, 2013 yılında Eski Hikâye ve 2014 yılında Yedi Güzel Adam dizisinde gördük.

En son ise Sefirin Kızı dizisinde başarılı oyuncu Gediz karakterine hayat verdi.