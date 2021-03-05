Şef Danilo, babasının son sözlerini anlattı!

Türkiye'de yaşamaya başlayan birçok yabancının kendi kültürlerindeki farklılıkları anlattığı "Elin Oğlu" programıyla ilk kez tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, geniş kitleler tarafından sevilmeye başlandı. Şef Danilo Zanna, daha sonra TV8'de ekranlara gelen MasterChef adlı yemek programına jüri olarak katıldı ve seyircilerin gönlünde adeta taht kurdu. Güleryüzüyle tanınan Danilo Zanna, geçen yıl Nisan ayında koronavirüs nedeniyle babasını kaybetmiş ve büyük bir üzüntü yaşamıştı.

"Önce annem yakalandı, sonra da babam"

Acun Ilıcalı'nın dizi ve film yayın platformu Exxen'de sunulan "Katarsis" programına katıan Danilo, babasının son anlarını anlattı. Gökhan Çınar'ın sunduğu programda duygusal açıklamalarda bulunan Danilo, babası Armando Zanna'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle yaşadığı zor günleri anlattı. Babasının koronavirüse yakalandıktan sonra nefes almakta zorlandığını belirten Danilo, İtalya'da yaşayan babasının hastalığının aniden şiddetlendiğini kaydetti. Babasının zaten bazı sağlık problemleri olduğunu belirten Danilo, salgının ilk zamanlarında İtalya'daki durumun ne kadar kötü olduğunu hatırlattı.

"Merak etmeyin, eve döneceğim"

Salgından sonra ailesinin korumaya aldıklarını zannettiklerini kaydeden Danilo, önce annesinin daha sonra ise babasının pozitif çıktığını belirtti. Annesinin durumunun iyiye gittiğini ancak babasının fenalaştığını söyleyen Danilo, nefes alırken güçlük çekmesi üzerine babasını hastaneye kaldırdıklarını aktardı. Babasının hastaneye götürüldüğü ambulansa bindiğini söyleyen Danilo, babasını son kez burada gördüğünü kaydetti. Babasının "Merak etmeyin eve döneceğim" dediğini blelirten Danilo Zanna, cenazesini bile yapamadıkları babasından bahsederken zorlandı. Danilo, babasının hastalandığı ve hayatını kaybettiği dönemin tüm aile için bir kâbus olduğunu söyledi.