Seda Sayan ve Fransız Askısı

Ünlü isim Seda Sayan geçtiğimiz sene Fransız askısı adı verilen bir yöntem ile yüzünü gerdirmişti. Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın yüzüne yaptırmış olduğu işlemler sonrasında son görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi ve sanatçının hayranları tarafından binlerce sayıda yorumlar yapıldı. Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın yaptırmış olduğu estetik operasyonlar ardından yüz ifadesinde meydana gelen değişiklik dikkat çekti ve hayranları Sayan'ın yaptırmış olduğu Fransız askısı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Yapılan çok sayıda paylaşım sonrasında Seda Sayan ise sessizliğini bozdu ve kısa bir açıklama gerçekleştirdi.

58 yaşındaki şarkıcı ve sunucu ünlü sanatçı Seda Sayan, yüzüne yaptırmış olduğu estetik operasyonlar ile magazin gündeminde yer tutmaya devam ediyor. Yaşlanmamak adına tüm yolları deneyen ünlü ismin sunuculuk yaptığı programda ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu ve sonucunun hayranları binlerce sayıda yorum yaptı.

Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik hayranlarının dikkatinden kaçmadı ve konu hakkında konuşmalar yapıldı. Ünlü şarkıcı ve sunucunun yaptırmış olduğu estetik operasyonlar sonrasında sunuculuk yaptığı programda ekranlara gelen görüntüsü merak uyandırdı. Seda Sayan da yaptırdığı operasyonları gizlememişti ve son olarak Fransız askısı yöntemi ile yüzünü gerdirdiği öğrenilmişti. Bunun yanı sıra dudak kaldırma işlemini de yüzüne uygulayan Sayan, burnu ve dudağı arasında bulunan mesafeyi kısaltmıştı. Son olarak ise ünlü şarkıcının dudağı ve burun arasındaki meydana gelen çöküntü hayranlarını endişeye sürükledi.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın ekranlara gelen görüntüsü sonrasında binlerce sayıda yorum yapıldı ve Seda Sayan yapılan tüm yorumlar karşısında sessizliğini bozarak bir açıklama yaptı. İyi olduğunu belirten ünlü isim Dudak liftingi yaptırdığını açıkladı. Ancak her gün çekim olması sebebiyle yaptırdığı işlemleri saklayamadığını söyledi ve 1 hafta boyunca ekranlara burnunun altında bulunan bant ile çıktığını ifade etti. Televizyon ekranlarından görüntü alındığında ise değişik bir görüntü çıktığını belirten Seda Sayan, hayranlarına merak edecek bir şey olmadığını açıkladı.