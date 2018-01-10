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Seda Sayan ile Demet Akalın arasında İbrahim Kutluay krizi

Seda Sayan , Show TV ekranlarında yayınlanan sevilen programına dün Demet Akalın ve eşi Okan Kurt konuk oldu.Seda Sayan'ın programda yayınladığı vidyo stüdyodakilere soğuk duş etkisi yarattı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:04
Seda Sayan ile Demet Akalın arasında İbrahim Kutluay krizi

Seda Sayan programında Demet Akalın'ın geçmişten günümüze şarkılarının yer aldığı bir vidyo yayınladı.Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verilince Demet Akalın çok bozuldu.

Demet Akalın, büyük aşkı İbrahim Kutluay ile "Senin Anan Güzel mi?" şarkısında kamera karşısına geçmişti. İbrahim Kutluay, Demet Şener ile Demet Akalın'ı aldatınca büyük aşk bitmişti.Yayınlanan klibin ardından Demet Akalın'ın yüzü değişti.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ise vidyodan sonra herhangi bir tepki göstermedi.

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