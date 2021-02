Seda Demir Kimdir? Dizileri, Yaşı, Boyu, Ailesi

Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Seda Demir, 8 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 165 cm, kilosu ise 53 olan oyuncunun burcu balıktır. İstanbul doğumlu oyuncunun hem göz hem de saç rengi ise kahverengidir.

Okul hayatında her zaman çalışkan ve sorumluluk sahibi bir öğrenci olan Seda Demir, büyünce ne olacaksın sorusuna ise insanlarla bir arada olacağım. Masa başında çalışmayacağım cevabını veriyormuş. Öğrencilik zamanlarında her zaman çok çalıştığını söyleyen Demir değişik biri olduğundan bahsediyor. Üstelik çok zor bir lisede okuduğundan da bahseden oyuncu, sorumluluklarının bilincinde olan bir insan olduğunu açıklıyor. Ayrı eve çıkmak istediğinde oyuncunun annesi sen öyle istiyorsan bir bildiğin vardır demiş. Ne yaptığının her zaman farkında olan Seda Demir, ailesi ile arasında olan bağı da bu şekilde açıklıyor.

Ortaokulu ve liseyi birinci olarak bitiren Seda Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Oyunculuk macerasına Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı “Sedef” karakteri ile başlayan Demir, İntikam dizisinde ise seyircilerden beğeni toplamayı başarmış ilgileri üzerinde toplamıştır. Hayattaki en büyük amacının iyi bir insan olmak olduğunu söyleyen oyuncu, erdemli olmanın onun için çok şey ifade ettiğini söylüyor. Hayatta çok katı kuralları olduğunu ve gereksiz yere insanların kalbini kırmadığını belirten Seda Demir, iyi bir insan olmak için emek harcadığını ve zor bir şey yaptığını söyledi.

Kariyer planı olarak ise Seda Demir, sosyal içerikli projelerde yer almak istediğini belirtti. Daha önceden romantik komedilerde oynama düşüncesi olan oyuncu bulunduğumuz zamanda ise sosyal içerikli projelerde yer almak için sabırsızlanıyor. İngilizce ve Fransızca bilen oyuncunun asıl hedefi ise aslında dünyaya açılmak. Kanada’da eğitim almak ve yurtdışı projelerinde de yer almak istiyor.