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Seda Akgül'den evlilik teklif eden takipçisine yanıt geldi !

Ünlü sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından aldığı evlilik teklifine yanıt verdi.İşte Seda Akgül'ün o yanıtı ...

22 Eylül 2017 Cuma 17:11
Seda Akgül'den evlilik teklif eden takipçisine yanıt geldi !

Geçtiğimiz yaz sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla dikkati çeken Seda Akgül, bu defa bir hayranı tarafından kendisine yapılan evlilik teklifini takipçileriyle paylaştı.

Akgül, kendisine gelen "Seda hanım sizinle evlenmek istiyorum ama nikah istemezseniz dost hayatı da yaşayabiliriz" şeklindeki teklif metnini İnstagram'da yayımladı.

46 yaşındaki ünlü sunucu, bu çağrıya olumlu yanıt vermek istediğini, ancak talibini Türkçesi bozuk olduğu için reddettiğini belirten esprili bir yorumda bulundu: Türkçe'si düzgün olsa 'he' diyeceğim ama... Sağolsun seçenek de sunmuş!
 

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