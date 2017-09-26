Seçkin Piriler'in davete katıldığı kıyafet olay oldu !

Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Seçkin Piriler, muhabirlerin röportaj taleplerine “Sadece moda hakkında konuşurum, özel hayatımla ilgili konuşmam” diye karşılık verdi.
Raisa&Vanessa’nın 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonun sahibi Modacı kardeşler Raisa ve Vanessa Sason , koleksiyonu önceki gün Sultanahmet Four Seasons’ta tanıttı.Davete Seçkin Piriler de katıldı.
Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Seçkin Piriler, muhabirlerin röportaj taleplerine “Sadece moda hakkında konuşurum, özel hayatımla ilgili konuşmam” diye karşılık verdi.