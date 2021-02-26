Seçimi kaybeden rapçi Kanye West ne kadar harcadı?

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimi kıran kırana bir yarışa sahne oldu. Oyların sayılmaya başladığı ilk saatlerde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın, Demokrat Joe Biden'a fark attığı görüldü. Bütün analizlerin boşa gittiğine yönelik sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı ancak işler çok çabuk tersine döndü. Sayılan oyların artması ve postayla gelen oyların da sayım sürecine dahil edilmesiyle Joe Biden geri döndü. Yavaş yavaş kapanan farkla birlikte Demokratlar yeniden heyecanlandı, ibre tersine döndü. Sonuç olarak geriden gelen Demokrat Joe Biden, Trump'ın itirazları eşliğinde seçimi kazandı ve 20 Ocak'ta da görevi devraldı.

Kim Kardashian: "Eşimin bipolar bozukluğu var"

ABD seçim yarışı her ne kadar Biden ve Trump arasında geçmiş gibi görünse de başkanlığa aday olan rapçi Kanye West'in aldığı oy oranı da sosyal medyada gündem oldu. Yüzde 1'i aşamayan rapçi Kanye West, hayatında ilk defa oy kullandığını ve bu oyu da kendisine verdiğini belirtti.

Bu yenilgiden dersler çıkardıklarını kaydeden 21 Grammy Ödüllü Kanye West, 2024 seçiminde geri döneceklerini ve destekçilerinin sabırlı olması gerektiğini vurguladı. Ünlü rapçinin eşi olan Kim Kardashian ise "eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve ona anlayışla yaklaşılması gerektiğini" dile getirdi, eşinin kapmanyasına destek verdi.

Kanye West'in seçim masrafları!

Başkanlık hayali suya düşen Kanye West'in seçim döneminde ne kadar harcama yaptığı Federal Seçim Komitesi tarafından duyuruldu. Toplamda 66 bin oy alan 43 yaşındaki Kanye West'in, seçim döneminde 13,2 milyon dolarlık kampanya masrafının kayıtlara geçtiği belirtildi. Bu durumla ilgili istatistikler hazırlayanlar, bir oy karşılığıda West'in 200 dolar harcadığını belirlediler. Bu 13 milyon doların yaklaşık 2 milyonunun hayranların bağışları, 11 milyon dolarının ise rapçinin kendi parası olduğu belirtildi. Kanye West'in "oy pusulasına erişim" için 7.5 milyon dolar, kampanya giysilerine ise 918 bin 130 dolar harcadığını bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 14:19