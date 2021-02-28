Saygın Soysal Kimdir? Nereli, Yaşı, Mesleği

Oyuncu Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da gözlerini dünyaya açmıştır. Ailesinin tek çocuğu olan Soysal, babasının işi dolayısıyla daha 3 yaşındayken Bursa'ya taşındı. Eğitim hayatı farklı farklı şehirlerde geçen Soysal'ın, ilkokul 4 sınıfa kadar Bursa'da okumuş, ortaokul ikinci sınıfa kadar İstanbul'da eğitim görmüştür. Babasının inişli çıkışlı iş hayatından dolayı farklı şehirlerde büyümüş. Lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Ankara'ya giden oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı sahne sanatları bölümünden mezun olmuştur.

Soysal, hayatın dönüm noktasını şöyle tanımlıyor, ‘’ Okul yeni bitmişti Trabzon'a döndüm sınıf arkadaşım Ezgi Coşkun aradı Genco Erkal'ın bir oyun sahneye koyduğunu denemelere girmemi söyledi. Ertesi günü Trabzon'dan İstanbul'a gittim. Dostlar tiyatrosunda Genco Erkal'ın karşısındayım, ‘’ Denemeye gerek yok, git. Çok küçük gösteriyorsun’’ dedi. Herkesin davranış biçimi yeteneği birbirinden farklı o Genco Erkal’dı bana git dedi. Gittim İstanbul'a gelmiş bulundum bu vesileyle Çağan Irmak o dönem ‘’Babam ve Oğlumu’’ bitirmişti, bir vesileyle tanıştık bir dizinin senaryosunu yazıyormuş, ‘’ Yarın sahneye çıkar mısın dedi,?’’, şaka yapıyor sandım değilmiş Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı bir dizide 2 bölüm oynadım ama dizi yayından kalktı sonra Tomris Giritlioğlu aradı ve serüven başladı’’. ifadesine yer verdi.

Saygın Soysal’ın, televizyon ekranlarına çıkış hikayesi 2005 yılında ‘’ Güz Yangını’’ dizisi ile başladı.

Başarılı oyuncu, Asi Dizisinde canlandırmış olduğu Aslan Kozcuoğlu karakteri ile kariyerindeki basamakları hızla tırmandı.

Maraşlı, Hakan Muhafız, Nöbet, Çukur, Payitaht Abdülhamid, Yok Olan, Kara Para Aşk, Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarım, Muhteşem Yüzyıl, Al Yazmalım, Türkan, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Asi, Hatırla Sevgili, Kırık Kanatlar, Güz Yangını, adlı dizilerde Yer almıştır

Sinema Filmleri

Hakikat, Taş, Kaygı, Koca Dünya, Jin, Yurt, Kosmos, Kayıp Çocuklar Cenneti, Tiksinti, adlı sinema filmlerinde yer almıştır.

Tiyatro Oyunları

Tüy Kalemler, Macbeth, Sacco ve Vanzetti, adlı tiyatrolarda yer almıştır.