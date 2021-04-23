Savaşçı’dan Büyük Resim! Senarist Harekete Geçti

Cumartesi akşamlarında Fox TV ekranlarının sevilen dizisi olan Savaşçı yayın hayatına devam ediyor. Aksiyon dolu ve güçlü konusu ile göz doldurmaya devam eden başarılı proje yeni sezonuna önceki hafta başlamıştı. Oyuncu kadrosuna yeni eklenen isimler ile birlikte henüz arzu edilen reyting oranlarına ulaşamayan dizi yine de kemik izleyici grubu ile yayın hayatına devam ediyor ve hayranlarını büyülüyor.

Savaşçı yayınladığı ilk 4 sezonun başarılı bir şekilde tamamlamıştı ve dizide işlenen konu televizyon dizileri hayranlarının ilgisini çekmişti. 2017 senesinde kurulmuş olan Turan timi ile beraber Turan Ordusu fikrinin projeye yansımaları ekranlara gelmişti. Dizinin hayranları da bu fikri beğenirken Savaşçı'nın senaristi Süleyman Çobanoğlu da bu temayı dizi içine güçlü bir şekilde yerleştirilmiş ve yansıtmıştı.

4 sezonu arkada bırakan projenin 5. sezon sürprizi ise Turan Ordusu fikrinin daha güçlü bir şekilde ekranlara geleceği oldu. Dizinin senaryosunda artık Turan Ordusu ve Turan Birliği fikirleri güçlü bir şekilde yer almayı sürdürecek.

Bu konu hakkında Milliyet Cadde yazarlarından Sina Koloğlu da konu hakkında bir yazı yazdı ve düşüncelerini belirtti. Koloğlu, Turan Ordusu fikrinin alt metnini merak ederek Senarist Süleyman Çobanoğlu’na konuyu sorduğunu açıkladı ve yazı yazarak köşesinde bu fikir hakkında detayları paylaştı.

Sina Koloğlu Süleyman Çobanoğlu'nun sözlerini de aktaran bir yazı paylaştı ve bu yazı ile dikkatleri üzerine çektim. Savaşçı dizisinin senaristi olan Süleyman Çobanoğlu’na sorular sorduğunu belirten Milliyet Cadde yazarı Koloğlu bazı detaylar paylaştı. 2017 senesinin 2. sezonunda Turan Timi’ni kurduk, havayı kokladığımızda bu durum anlaşılıyordu ve Karabağ olayı da patlak verdi. Ardından “Bakü'deki tören Savaşçı öngörüsünün ete kemiğe bürünmüş bir haliydi” şekilde açıklamalar yapıldı. Turan ordusu olarak adlandırılan şeyin kültürel bir yolculuk olduğu semboller ve dil birliği olduğu açıklandı. Bizim yaptığımız da bu şeklinde ifadeler kullanan senarist, gündelik politika dışında vizyoner bir iş yapıyoruz, dedi. Evlerinin Önü Yonca bir Kerkük türküsü ve Bakü'den Edirne'ye kadar söylenir şeklinde sözler söyleyen Çobanoğlu, yapmak İstediklerinin de bu türkünün dili gibi olduğunu belirtti.