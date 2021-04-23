Savaşçı'nın Albay Oktay Göktürk'ü Tamer Karadağlı İzleyicilere Kimi Hatırlattı?

Fox TV ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı, geçtiğimiz haftalarda Cumartesi akşamında yeni sezonu yayınlanmaya başlamıştı ve uzun süren ara sonrasında hayranları ile yeniden buluşmuştu. Bugün başarılı yapım olan Savaşçı’nın yeni bölümü öncesinde büyük bir heyecan izleyici kitlesi ile birlikte olurken dizi hayranları giderek meraklanıyor. 24 Nisan Cumartesi akşamında 102. yeni bölümünü yayınlayacak olan Savaşçı her zamanki gibi aksiyon ve gerilim dolu sahneleri ekranlara taşıyacak.

Dizinin kemik izleyici grubu ise Tamer Karadağlı'nın projeye dahil olması ile birlikte Albay Oktay Göktürk karakterini Çocuklar Duymasın'daki Haluk’a benzettiklerine dair mesajlar yazdı. Ünlü isim Tamer Karadağlı efsane dizi Çocuklar Duymasın'ın yanı sıra Savaşçı’da da yine aynı ciddiyeti ile rol alıyor ve taş fırın erkeği havası ile eski dizisini hatırlatmaya devam ediyor.

Savaşçı'da oyuncunun hayat verdiği karakter ise seyircilere ters köşe yapıyor. Bir hayli şaşırtıcı olan karakteri canlandıran oyuncu dizinin hayranlarını şok uğratıyor. Albay Oktay Göktürk'ü düşman safhasında görmeyi beklemeyen dizi izleyicileri bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve hikayenin akışını merak ediyor. Elbette bu durumun altıda gizli olan bazı durumlar olduğu aşikar ancak izleyici kitlesi yine de gelecek bölümler hakkında detayları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Dizinin 102. yeni bölümünün 2. fragmanı çarpıcı bir şekilde paylaşılırken dizi hakkında önemli konular patlıyor ve oyuncuların elleri tetikten düşmeyerek dikkat çekiyor. Proje içerisinde zaman zaman esprili sahneler de ekranlara gelirken sevilen dizi Savaşçı’ya bu durum ile renk katıldığı yorumları yapılıyor. 102. yeni bölümden fragmanın izleyici kitlesi ile paylaşılması sonucunda dizinin hayranları yeni bölümü merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Ediz Hun, Tamer Karadağlı, Anıl Tetik, Erkan Meriç, Ekin Mert Daymaz ve Serenay Aktaş'ın bulunduğu başarılı yapım Savaşçı yeni bölümünde de oldukça iddialı bir şekilde sevenleri ile buluşacak.