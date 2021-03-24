Savaşçı Ne Zaman Yayınlanacak? Tamer Karadağlı Açıkladı

Savaşçı dizisinin başarılı isimleri Murat Serazli, Sarp Levendoğlu ve Tamer Karadağlı, Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından düzenlen ve 11.’si gerçekleşen yılın EN’leri ödül törenine katıldı. Serezli ve Levendoğlu’nun yanı sıra Tamer Karadağlı da törene gelen isimler arasında bulunuyordu. Karadağlı, yaşam boyu meslek ve onur ödülünü kazanırken merak içerisinde beklenen Savaşçı dizisinin ne zaman ekranlara geleceği sorusu da ünlü isme yöneltildi.

Karadağlı ile birlikte Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu da evlerine ödülleri ile birlikte döndü. Ekranların sevilen yüzü Murat Serezli, Savaşçı dizisinde hayat verdiği Kopuz Albay rolü ile yılın en iyi erkek dizi oyuncusu seçilirken oyun arkadaşı Sarp Levendoğlu da Serezli gibi aynı ödüle layık görüldü. Aynı projede yer alan iki başarılı ismin aynı ödülü alması çok güzel bir tesadüf olarak değerlendirildi.

Bununla birlikte, Savaşçı ekibinin çekimlerini sürdürdüğü halde ekranlara gelmeme sebebi seyirci kitlesi tarafından merak edilen bir konu olmuştu. Oyuncu kadrosunun ve yapım ekibinin 2021 senesinin ilk ayından beri dizi çekimlerini sürdürdüğü bilinirken Savaşçı’nın yeni bölümlerinin halen yayınlanmaması dizi hayranlarını sabırsızlandırdı. Ekranların favori dizisi olan Savaşçı’nın yeni bölümlerinin hazır olduğu seyirciler tarafından bilinen bir durum iken dizinin fragmanları da paylaşılmaya başlanmıştı.

Edinilen son bilgilere göre televizyon dizisi hayranlarının gözde dizisi olan Savaşçı’nın halen ekranlara gelmeme sebebinin Fox’un bir dizisinin final yapmaması olduğu ifade edildi. Açıklanan bu sebep sonucunda Savaşçı’nın heyecanlı bekleyişini sürdürdüğü ifade edildi.

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı ise bu konuda oyuncu kadrosunun bir etkisinin olmadığından söz etti. Oyuncu olarak kendilerinin işlerini yaptığını dile getiren Tamer Karadağlı, neredeyse her gün çekimlerin sürdürüldüğünü açıkladı. Sevilen oyuncu bu bilgilerin yanı sıra yapımcının da Savaşçı’nın ekranlara geleceği kanal olan Fox Tv ile görüşmeleri sürdürdüğünü söyledi.