Savaşçı Ne Zaman Başlıyor? Diziden Beklenen Haber Geldi!

Savaşçı Fox Tv’nin beğenilerek izlenen bir dizisi iken sonu hakkında bir bilgi paylaşımı bulunmaksızın yayın hayatını durdurmuştu. Yeni sezonda yayınlanan 3 bölümün ardından izleyicileri merakta bırakarak ekranlardan çekilen dizinin akıbetinin ne olacağı merak edilmekte idi. Son olarak Savaşçı’nın oyuncu kadrosuna Berk Oktay, Gaye Turgut Evin ve bazı oyuncuların veda etmesinin ardından dizinin yeni bölümlerinin çekilmeyeceği yapılan tahminler arasında bulunmaktaydı. Ancak oyuncu kadrosu yenilendiği öğrenilen dizi sevenlerini mutlu etti. Kendine özgü izleyici kitlesine sahip olan dizi bu sezonda da bizlerle olacak. Peki Savaşçı ne zaman başlayacak? İşte Savaşçı hakkında en güncel bilgiler ve ne zaman başlayacağı hakkında son gelişmeler…

Savaşçı yeniden başlıyor

Savaşçı Limon Yapım imzalı olup, oyuncu kadrosuna yeni isimlerin katılması ile yeniden başlayacak. Adeta küllerinden yeniden doğan dizi, yapılan oyuncu seçimleri hazırlığından sonra müjdeli haberi izleyicilere verdi. Askerlik eğitimi almalarının ardından ekranlara gelmek için hazırlanan dizi sezonda tekrar yayınlanacak.

Dizi çekimleri Eskişehir’de yapılırken öğrenilen son bilgiler Savaşçı’nın tekrar yayınlanacağı yönünde. Osman Taşçı ve Eray Koçak yönetmenliğinde çekilen dizinin senaryosu ise Süleyman Çobanoğlu’na ait. Merakla beklenen dizinin yeni bölümlerinin çekimleri ise 22 Ocak Cuma günü başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın Twitter üzerinden yazdığı haber ile yeni gelişmeler hakkında bilgiler edinildi.

Savaşçı’nın yeni sezonu hakkında detaylı bilgiler…

Tamer Karadağlı oyuncu kadrasona katılmıştı. Dizide ilgi ile izlenen Kılıç Timi’ne yeni katılan Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Erkan Meriç ekranlarda seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadronun aldığı eğitimler ise başta mental olmak üzere silah tutuş, atış teknikleri, baskın ve pusu, arazide gece-gündüz ilerleme ve yaşama gibi alanlara ayrılıyor.

Yeni sezonda ekranlara gelmek için hazırlanan dizi, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, düşünülecek tüm zorluklara rağmen canları pahasına kendilerini mesleklerine adamış olan Bordo Berelilerin hikayesini, yaşantılarını seyirci beğenisine sunacak.

Eskişehir’de hazırlıklarını sürdüren ekip, bir yandan eğitimler de alırken izlenen görüntülerde oyuncuların ne kadar heyecanlı olduğu anlaşıldı. Tıpkı dizi ekibi ve oyuncuları gibi seyirciler de onları yeniden ekranlarda görmek için sabırsızlanıyor.