Savaşçı Ekibi Sette! Yeni Oyuncular Gümbür Gümbür Geliyor

Savaşçı dizisinin ilk 4 sezonu büyük bir ilgi ile izlenmiş ve yayınlanacak olan yeni bölümleri de heyecanla beklenmekte idi. Dizinin şimdiye kadar 99 bölümü yayınlanmış ve 100. bölümünde olacaklar kendine özgü izleyici kitlesi tarafından merak ile bekleniyordu. Üstelik bu kez savaşçı dizisinin 100. bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz ile karşılaşacak. Yeni sezon çekimlerinin Eskişehir’de başladığı öğrenilen Savaşçı, oyuncu kadrosuna birbirinden başarılı yeni isimleri de transfer etmişti. İşte beklenen haber geldi. Savaşçı yeni sezonun çekimlerine başladı. Üstelik ekranlarda yer almak için de gün saymakta.

Dizi setinden ilk fotoğraflar da paylaşılmış durumda. Paylaşılan ilk fotoğraflar dizinin hayranlarını mutlu ederken heyecanın daha da artmasına sebep oldu. Savaşçı’nın ilk fotoğrafları paylaşılırken dizinin yapımını limon yapım, yapımcılığını ise Hayri Aslan üstleniyor. Savaşçı’nın yönetmenliği ise Osman Taşçı ve Eray Koçak tarafından yapılmakta. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de başlayan sevilen dizinin 5. sezon çekimleri ilgi ile beklenmekte. Hem oyuncu kadrosu hem de seyirciler bu kadar ilgili iken Savaşçı’nın oyuncu kadrosuna çok başarılı isimler dahil olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de başlayan çekimlere oyuncu kadrosunun büyük bir kısmı da katıldı. Çekimlerin ilk gününde sevgi dolu dakikalar yaşanırken oyuncularda set aralarında özlem giderip bol bol sohbet etti. Aynı zamanda oyuncular set ortamında olup karargah hayatını özlediklerini paylaştı.

Savaşçı’nın geçtiğimiz gün yeni sezonunun başlayan çekimleri son hızla devam ediyor. Oyuncusundan seyircisine, yapımcısından senaristine kadar herkes ekranlarda yer alacak olan diziyi izlemek için sabırla beklerken dizinin yeni kadrosunda Sarp Levendoğlu, Tamer Karadağlı, Anıl Tetik, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Ali Tarık Fındık, Serenay Aktaş, Serhat Nalbantoğlu, Serkan Kuru, Ersin Olgaç, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Yiğit Anıl Dinkçi, Esma Soysal, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak, Ediz Hun, Zerrin Sümer ve Alp Öyken gibi birbirinden başarılı ve sevilen isimlerin dahil olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Yeni sezonda seyirci ile ekranlarda buluşacak olan Savaşçı, yeni sezonunda da dünyanın en zor şartlarında görevlerini yerine getiren, kendi hayatlarını riske atıp tüm zorluklara katlanan kahramanların, bordo berelilerin hikayesini anlatmak için gün sayıyor. Dizi eskiden de olduğu gibi Fox TV ekranlarında yer alacak. Ancak ne zaman başlayacağına yönelik bir bilgilendirme henüz seyirci ile paylaşılmadı. Buna rağmen gelecek olan ayda, Şubat’ta Savaşçı’nın yeni sezonunda seyirci kitlesi ile buluşmasına kesin gözüyle bakıldığı bilgisi öğrenildi.