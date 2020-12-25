Savaşçı dizisine Yeşilçam'ın dev ismi dahil oldu! Savaşçı ne zaman başlayacak?

Yeni sezonuyla FOX TV ekranlarında yayın hayatına devam etmeye hazırlanan Savaşçı dizisine sürpriz transferler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başarılı isim Tamer Karadağlı kadroya dahil edilirken gelen son bilgilere göre Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'da kadroya katıldı.

Savaşçı dizisine Yeşilçam'ın dev ismi dahil oldu! Savaşçı ne zaman başlayacak?

En son 99.bölümü ile ekranlara gelen dizinin ne zaman başlayacağı uzun zamandır merak ediliyor. Dizinin başrol oyuncularından Berk Oktay'ın  kadrodan ayrılıp Yasak Elma'ya geçmesi dizinin final yapacağı iddialarına neden olmuştu. Fakat  bu iddialar asılsız çıkarak dizinin koronavirüs salgını nedeni ile çekimlerine geç başladığı ve kadrosunu genişleterek hazırlıklarına devam ettiği ortaya çıktı.

Savaşçı dizisine en son Tamer Karadağlı'nın dahil olduğu öğrenilmişti. Tamer Karadağlı Göktürk Albay karakterini canlandıracak. Daha öncede Adını Sen Koy dizisinden tanınan Erkan Meriç 'te dizinin kadrosuna katılmıştı. Son olarak ise Yeşilçam'ın dev ismi Ediz Hun'un diziyle anlaştığı öğrenildi. Ediz Hun'un Savaşçı dizisinde Tamer Karadağlı'nın babasını canlandırcağı Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu.Usta ismi tekrar ekranlarda görebilmek  ise sabırsızlık yarattı.Savaşçı dizisinin başlaması heyacanla  bekleniyor.Dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 02:12
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