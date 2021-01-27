Savaşçı dizisine flaş transfer! Cem Kurtoğlu kimdir?

Fenomen dizi Savaşçı'nın yeni sezonuna artık geri sayım başladı.Şubat ayında yayına girmesi beklenen Savaşçı dizisi bomba transfler yaparak kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Diziye son olarak başarılı oyuncu Cem Kurtoğlu katıldı. Cem Kurtoğlu Savaşçı dizisinde Mösyö karakterine can verecek. Peki Cem Kurtoğlu kimdir?

Başarılı oyuncu Cem Kurtoğlu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Cem Kurtoğlu kimdir?

Cem Kurtoğlu, 31 Temmuz 1959 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumludur. 1.80 metre boyundadır. Muazzez ve Haluk Kurtoğlu'nun kendileri gibi oyuncu olan oğludur. Evli olan Cem Kurtoğlu'nun Can ve Mert adında 2 oğlu bulunmaktadır.

Cem Kurtoğlu; Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Birçok programı hazırlayıp sunmuştur. Seslendirme sanatçılığı yapmıştır. Daha sonra dizi ve filmlerde yer almıştır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şöyledir:

Dizileri: Kurşun, Ağlatan Dans, Kahireli Palas, Galip Derviş, Sen De Gitme, Arka Sokaklar, Umut Yolcuları, Kurşun Bilal, Yaprak Dökümü, Ayışığı, Beşinci Boyut, Hekimoğlu, Yaz Gülü, İntizar, Firuze, Sibel, İlk Aşk, Son Umut.

Filmleri: Çiçero, Bizi Hatırla, Benim Adın Feridun, Senden Bana Kalan, Semum, Savunma,

Savaşçı dizisinin kadrosunda hangi ünlü isimler yer alıyor?

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Yiğit Anıl Dinkçi, Erkan Meriç, Zerrin Sümer Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Yiğit Anıl Dinkçi, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Ediz Hun gibi başarılı isimler yer alıyor.

Savaşçı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Limon yapımın Savaşçı dizisi 5.sezonuyla Şubat ayının ilk haftası yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 15:30