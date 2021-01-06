Savaşçı Dizisi Fox TV 5. Sezon Başlıyor

Savaşçı dizisinin 5.sezonunun ne zaman başlayacağı ve yen, oyuncuların kim olduğu hakkında açıklamalar yapıldı. Sevilerek izlenen dizi ile ilgili yeni gelişmeler mevcut. İzleyici bir süredir diziyi televizyon ekranlarında göremediği için merak dolu idi. İşte beklenen haber geldi! Peki Savaşçı dizisinin 5.sezonu ne zaman başlıyor?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Savaşçı 4 sezon boyunca yayın hayatına devam etmiş ardından yeni bölümlere ara verilmiş idi. Dizinin yeni sezonu hakkında yeni gelişmeler var. Yeni eklenen oyuncu kadrosu ile izleyicileri ile yeniden buluşmaya hazırlanan Savaşçı ekranlara geri dönüyor. Tamer Karadağlı ve Ediz Hun ise kadroya dahil oldu. Dizi yeni sezonunda hayranlarının karşısına çıkmak için sabırsızlanıyor.

Yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın yaptığı ve yapımını Limon Yapım’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Süleyman Çobanoğlu üstleniyor. Savaşçı’nın yeni sezonuilinde başlayacak! Herkesin ilgi ile izlediği Kılıç Timi yeni isimlerle izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki diziye yeni katılan oyuncular kim?

4 sezon boyunca nefesler tutularak izlenen dizinin başrolllerini Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu paylaşıyordu. Eskişehir’de yeni sezon çekimleri başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler eklendi. Seyirci 5.sezonda Tamer Karadağlı, , Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ekin Mert Daymaz, Güneş Zavrak ve Ediz Hun gibi isimler ile buluşacak. Birbirinden başarılı isimler ile devam etmeye hazırlanan dizi tekrardan çok izlenecek gibi gözükmekte.

Dizi için geri sayım devam ederken Savaşçı’nın yeni sezonunda Kılıç Timi tüm zorluklara rağmen canları pahasına vatanlarını korumaya devam edecek. Yenilenen oyuncu kadrosu ile birlikte erkanlarda yeni operasyonlar izleyeceğiz.

Diğer diziler geçtiğimiz yılın ekim ayından itibaren ekranlarda yer almaya devam etmişken Savaşçı’yı yaklaşık olarak 12 haftadır televizyonlarda göremiyorduk. Ciddi bir izleyici kitlesi bulunan dizinin 5.sezonda da devam edeceği haberi halk tarafından coşku ile karşılandı. Diziye birbirinden başarılı isimler katılmak için gün sayıyor. Edinilen bilgilere göre oyuncu kadrosuna dahil olan Erkan Meriç daha önce Bir Dünya, Hayat Çizgisi isimli projelerde yer almıştı ve şimdi dizide Bektaş karakterini canlandıracak.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 14:05