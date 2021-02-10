Sarp Levendoğlu Kimdir? Boyu, Yaşı, Nereli Olduğu ve Bilinmeyenleri

24 Aralık 1980 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Sarp Levendoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aynı zamanda Levendoğlu yönetmenlik de yapmıştır. 198 cm boyunda olan oyuncunun kilosu 95’tir. Koyu kahverengi gözlere sahip olan oyuncunun burcu ise oğlaktır. Tam adı Ali Sarp Levendoğlu olan oyuncunun annesi emekli bir hakim babası ise emekli bir müfettiştir. Aynı zamanda ünlü yönetmen Mustafa Altıoklar da oyuncunun dayısı olmaktadır.

Hakim olan annesinin İstanbul İkinci İdare Mahkemesi Başkanı olduğu öğrenilmiştir. Annesi 30, babası ise 33 yaşındayken çift, yollarını ayırmıştır. Oyuncu Bodrum’da annesi ve anneannesi ile büyümüştür ve babasını da ılımlı bir insan olarak tarif etmektedir. Annesi ise babasına göre daha fevridir.

Sarp Levendoğlu, oyunculuğa TRT’nin dizisinde küçük bir rol alarak adım atmıştır ve o zamanlar sadece 8 yaşındadır. Aslında oyuncunun küçükken en büyük hayali oyunculuk dışında basketbolcu olmakmış. Üstelik basketbola 6 yaşında başladığını açıklayan Leventoğlu, 20 yaşında sakatlandığını söylemekte. Ortaokulu bitirene kadar Ankara’da yaşayan oyuncu, sonrasında İstanbul’a taşınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olmuştur ve ardından İstanbul Kültür Üniversitesi’nde oyunculuk bölümünü bitirmiştir. Sarp Levendoğlu, ilk kez 2003 yılında “Lise Defteri” dizisinde hayat verdiği “Mehmet” karakteri ile oyunculuğa başlamıştır. Emret Komutanım’da ise “Üsteğmen Levent” karakteri ile adeta parlamış ve ilgileri üzerine toplamıştır. Oyuncunun ilk sinema filmi ise “O Şimdi Asker” isimli filmdir.

Onun için hayatta en önemli olan konu ise iyi bir insan olmak. Magazinden hoşlanmadığını ifade eden oyuncu, rahat ve sade bir yaşamı tercih etmekte. Genellikle boş zamanlarında ise Datça’ya gitmek onu mutlu ediyormuş. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu ya da iyi bir reklamcı olmanın zorunlu bir şey olmadığı konusunda fikirlerini belirten Levendoğlu, iyi bir insan olmanın ise bir zorunluluk olduğundan bahsediyor. Magazinsel olmayı sevmediğini açıklayan Levendoğlu, tanımadığı insanların kendisi hakkında dedikodu yapıp farklı şeyler konuşmasından hoşlanmıyor ona göre her şey sette başlayıp sette bitmeli.