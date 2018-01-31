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Sarp Apak'tan erkeklere 'hanımcılık' tavsiyesi

Ekranların sevilen oyuncusu Sarp Apak'tan samimi itiraflar geldi. Vizyondaki ‘Ölümlü Dünya’ filminde oynayan, Sarp Apak, interaktif şov programı ‘Hadi Be’ye konuk oldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:02
Sarp Apak'tan erkeklere 'hanımcılık' tavsiyesi

Birbirinden samimi itiraflarda bulunan Sarp Apak ; "Bir an önce baba olmak istiyorum. Yakında çocuk müjdesini patlatırım. Uzatmanın alemi yok” ifadelerini kullandı.Evde eşinin sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak erkeklere samimi itiraflarda bulundu.

Sarp Apak ;  “Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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