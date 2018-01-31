Sarp Apak'tan erkeklere 'hanımcılık' tavsiyesi

Birbirinden samimi itiraflarda bulunan Sarp Apak ; "Bir an önce baba olmak istiyorum. Yakında çocuk müjdesini patlatırım. Uzatmanın alemi yok” ifadelerini kullandı.Evde eşinin sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak erkeklere samimi itiraflarda bulundu.

Sarp Apak ; “Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum." diye konuştu.