Şarkılar Bizi Söyler Programı Ne Zaman Başlayacak? Şarkılar Bizi Söyler Kimler Olacak?

Kanal D’nin yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’in ilk fragmanı yayınlandı! Ünlü isimlerin yer aldığı program ne zaman başlayacak?

SİBEL CAN VE HAKAN ALTUN

Müzik dünyasının vazgeçilmezi Sibel Can ve unutulmaz sanatçı Hakan Altun’un sunuculuğunu üstleneceği ve klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici’ye de ev sahipliği edecek olan Şarkılar Bizi Söyler programı seyirciye ümit vaat ediyor. Konserlerin ve pek çok sanatsal etkinliğin imkân dâhilinde olmadığı bu karantina günlerinde seyircilere için bir nefes gibi olacak olan programın yapımcılığını Poll Production, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken yükleniyor.

Programın Selvi Boylum Al Yazmalım isimli efsanevi Yeşilçam filminden esinlenildiği görülen fragmanı yoğun ilgi gördü. Fragman İstanbul yakınlarındaki bir köyde çekildi ve çekimler tüm gün sürdü. 100 kişiye yakın bir kadro ile çalışıldı.

Fragman’da Asya tasvirinde Sibel Can, İlyas tasvirinde ise Hakan Altun var. Videonun sonlarına doğru ise Hüsnü Şenlendirici kamyonun arkasında klarnet çalıyor. Hakan Altun’un kamyon sürmesiyle eğlenceli geçen sette, Sibel Can güzelliğiyle büyülerken, Hüsnü Şenlendirici ise klarnetiyle kulakların pasını atıyor.

Şarkılar Bizi Söyler hangi kanalda? Şarkılar Bizi Söyler’in ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Şarkılar Bizi Söyler perşembe akşamı saat 20.00’da Kanal D ekranlarında olacak.

Şarkılar Bizi Söyler programında, her hafta müzik camiasında ses getiren bir sanatçının hayatı, şarkıları, ailesi, arkadaşları ve bazı sürprizler üzerinden gidilecek. Dinleyenlerin kalbinde iz bırakan eşsiz besteler Sibel Can ve Hakan Altun’un yorumuyla yeniden can bulacak.

İbo Show’a rakip mi geliyor?

1993 yılından beri ekranların vazgeçilmezi olan ve İmparator İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show izleyenlerine keyifli bir şölen yaşatmaya devam ediyor. İbo Show yıllarca seyircinin beğenisini toplamış ve özellikle 1990’lı yıllarda reyting rekorları kırmıştır. Müzik denince akla ilk gelen programlardan olan İbo Show her Cumartesi Star Tv’de yayınlanıyor. Ünlü isimler, şarkıcılar ve oyuncular her hafta programa renk katarak seyirciyle buluşuyor. Televizyonların yeni müzik programı Şarkılar Bizi Söyler fenomen proje İbo Show’a rakip olarak geliyor. Ekranlarda hem İbo Show hem Şarkılar Bizi Söyler ile seyirciler müziğe doyacak!