Şarkıcı Lara 500 Bin TL'ye Saçlarını Sigortalatacak

Bir zamanlar adından sıkça söz ettiren ve müzik listelerinde hit ve haftalarca listedeki yerini koruyan şarkıcı Lara ilginç bir haber ile magazin dünyasına giriş yaptı. Ünlü şarkıcı doğal ve sağlıklı olduğu saçı için bazı radikal kararlar aldı. Vermiş olduğu bu karar ile gündeme bomba gibi düştü. Saçlarını sigortalatma kararı alan şarkıcı saçlarını sigortalatmak için 500 bin TL ödeyecek. Güzel şarkıcı doğal ve bakımlı olan saçları için aldığı bu radikal karar neticesinde gerekli kurumlar ile irtibata geçmeye başladı.

2000'li yılların en çok dinlenen pop müzik şarkıcılarından olan Lara, uzun süredir sessizliğini koruyordu, yapmış olduğu imaj değişikliği ile tekrardan gündeme geldi.

Çıkarmış olduğu yeni şarkı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı, saçları için değişik bir yola başvurdu. Tamamının doğal olduğunu iddia ettiği uzun saçlarını sigortalatmak için adım atan şarkıcı, saçlarını sigorta şirketine sigortalatmak için 500 bin TL ödeyecek.

Saçların bakımı oldukça özenen ve saçlarına herhangi bir şey olmasını istemeyenler şarkıcı Lara, radikal bir karar alarak saçları için bu ücreti ödemeyi kabul etti.

Saçlarının güzel ve bakımlı olması için, doğal bakım kürleri ve doğal sabun kullanan saçlarına doğal ürünler kullanmaktan yana olan ünlü şarkıcı, saçlarını sigorta şirketine sigortalatmak için gerekli kurumlar ile görüşme yapmaya başladı. Mart ayında konu ile ilgili kesin kararını verecek olan Lara, şampuan markalarından reklamlar için teklif almadığından dolayı üzüldüğünü ifade etti.

Ünlü şarkıcı şampuan reklamları için şu ifadeleri kullandı, ‘’Artık bir firmanın ilgisini çekeriz’’ ifadesine yer verdi yapmış olduğu açıklama ile şampuan markalarından gelecek olan reklam tekliflerine açık olduğunu öğrendiğimiz Lara, şampuan markalarından kendisine gelecek olan teklifleri bekliyor. Ünlü şarkıcı saçlarının güzelliği için yoğun çabalar harcıyor ve doğal bakımlar yaptığı öğrenildi.