Şarkıcı Kaan Tangöze ile Eşi Kıvılcım Ural AVM'de Kavgaya Tutuştu!

Şarkıcı Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural AVM'nin otoparkında ani bir şekilde kavgaya tutuştu. Ünlü çiftin, kavgasına çok sayıda insan şahit oldu. 2018 yılında Kıvılcım Ural ile ikinci kez nikah masasına oturan Kaan Tangöze, Ural ile gitmiş oldukları AVM’nin otoparkında kavga etmeye başladı. Kavga gitgide büyürken, Kıvılcım Ural elinde bulunan torbaları yere fırlatıp eşi Kaan Tangöze'nin yanından ayrıldı. Sinirle eşinin yanından ayrılan Kıvılcım Ural AVM'nin otoparkından tekrar AVM'ye döndü. Kaan Tangöze- Kıvılcım Ural çiftinin arasında çıkan tartışmanın henüz nedeni bilinmezken çiftin tartışmasına AVM'de bulunan diğer insanlarda şahit oldu.

Eski eşi Seçkin Piriler’den olaylı bir şekilde ayrılan ve 2018 yılında Kıvılcım Ural ile evlenen Kaan Tangöze, Ural ile AVM'nin otoparkında yaşamış olduğu kavga ile magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Aralarında sürekli bir gerginlik bulunan ünlü çift, beraber gitmiş oldukları AVM'nin otoparkında bilinmeyen bir sebep ile hararetli bir şekilde kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi ile birlikte AVM'nin otoparkında bulunan diğer kişiler olaya şahit oldu. Kıvılcım Ural sinirlerine hakim olamayarak elinde bulunan alışveriş poşetlerini yere fırlattı ve otoparktan ayrılarak tekrardan AVM'ye döndü. Kıvılcım Ural'ın bu hareketine çok sinirlenen Kaan Tangöze, arabasına binerek eşi Kıvılcım Ural'ı AVM'de bırakarak, AVM'nin otoparkından tek başına uzaklaştı.

Diğer yandan ise geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Kaan Tangöze'nin, ayrılmış olduğu eşi Seçkin Piriler ile evliliğinden olan iki oğlu ve kızları ile arabada görüntülenen Kıvılcım Ural, ‘’Pandemi nedeniyle hep evdeyiz her şey yolunda bazen müzik yapıyoruz çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz yakında Kaan’ın albümü çıkıyor’’ ifadesini kullanmıştı. İkilinin arasında çıkan kavganın sebebi ile bilinmezken, Kıvılcım Ural'ın eşinin, eski eşinden olan çocukları ile de gayet iyi anlaştığını pandemi günlerinde çocuklar ile iyi anlaştığını vurguladı.