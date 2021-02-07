Şarkıcı Aynur Aydın'dan 14 Şubat İçin Kiralık Sevgili İlanı

Sevilen şarkıcı Aynur Aydın ilginç bir paylaşım geldi, Sevgililer Günü'ne çok az bir süre kala şarkıcı Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerine topladı. Sevilen şarkıcı Twitter'ı oldukça aktif kullanıp esprili paylaşımlar yapmakta bu seferki paylaşımında yine yüzleri gülümsetti.

Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar bütün dikkatleri üzerine çeken Şarkıcı, 14 Şubat Sevgililer Gününe az bir süre kala o gün için isteğini dile getirdi. Şarkıcı, ‘’14 Şubat için kiralık bir sevgili arıyorum’’. paylaşımı yapan şarkıcı oldukça etkileşim aldı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve insanların sosyalleşmesini engelleyen koronavirüs sebebiyle birçok kişi evde kendini karantinaya aldı. Evde karantina Süreci başladıktan sonra birçok kişinin ilişkisinin bittiği ve aynı zamanda çok sayıda kişinin de evde olduğu ve sosyalleşemediği için ilişki yapamadığı bilinmekte.

Aynur Aydın’da, kendini evde karantinaya alan kişilerden biri, şarkıcının kendi Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım hem güldürdü hem de oldukça etkileşimi aldı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan zaman zaman, yapmış olduğu paylaşımları ile gündeme gelen Aynur Aydın bu seferki paylaşımında, ‘’14 Şubat Sevgililer Günü için kiralık bir sevgili arıyorum.’’ ifadesini kullandı. Sosyal medya dünyasında olay olan bu paylaşıma binlerce yorum ve beğeni yağdı. Şarkıcının yapmış olduğu paylaşıma çoğu kişi tarafından bu paylaşıma esprili bir şekilde yorum yaparken, çoğu kişide yorumlarda şarkıcının bu paylaşımını eleştirdi.

34 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde muhabirler de kendisine gelen ‘’ Karantina günleri kiminle geçirmek istersiniz?’’ sorusuna verdiği cevap ile gündeme gelmişti. Muhabirlerin sormuş olduğu soruya Aynur Aydın ‘’Cem Yılmaz’’ cevabını vermiş bu cevabın ardından ise ‘’ Serenay kusura bakmasın ama gülmeye ihtiyacım var’’ şeklinde esprili bir cevap vermişti.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 21:40