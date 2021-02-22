Şarkıcı Alpay'dan Zeki Müren eleştirisi: Sanat müziğini katletti!

1996 yılında aramızdan ayrılan ve "Sanat güneşi" olarak anılan Türk sanat müziği yorumcusu ve bestecisi Zeki Müren ile ilgili bir süre önce başlayan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Önceki haftalarda Zeki Müren ile ilgili bir demeç veren müzisyen Özdemir Erdoğan, ünlü sanatçının gençlere kötü örnek olduğunu öne sürdü. Kemal Sunal'ın oynadığı Çöpçüler Kralı filminin müziklerini yapan Özdemir Erdoğan, Zeki Müren'i televizyonda göre küçük erkek çocukların o dönemde büyük bir travma yaşadığını belirtti. Zeki Müren'in o zamanlarda oldukça kötü bir rol model olduğunu kaydeden Özdemir, rahatsız olduğu konunun encinsellik değil "kötü tutum" olduğunu dile getirdi. Ferdi Özbeğen'in de eşcinsel olduğunu hatırlatan Erdoğan, buna rağmen sanatçının Zeki Müren gibi kötü hareketler sergilemediğini aktardı. Erdoğan, oje sürüp makyaj yaparak televizyona çıkan ve mini etekler giyen Zeki Müren'in iyi bir rol model olduğunu kimsenin iddia edemeyeceğini kaydetti.

"Türk müziği için kötü etkileri oldu"

Müzisyen Özdemir Erdoğan'ın Zeki Müren hakkındaki açıklamalarına şarkıcı Alpay'dan destek geldi. Hayalimdeki Resim, Gitme, Aşk ve Eylül'de Gel Demiştim adlı unutulmaz albümlerin bestecisi olan Alpay, Müren'in abartılı üslubunun ve dili kullanma şeklinin, Türk sanat müziği için kötü etkileri olduğunu kaydetti. Zeki Müren'in tavırlarıyla da kötü bir rol model olduğunu altını çizen Alpay, ağdalı bir üslupla eserleri seslendiren Müren'in kendisinde duygu oluşturmadığını belirtti. Zeki Müren'in doğrusu "Rica ederim" olan kalıbı bile değiştirerek "Reca ederim" şeklinde söylediğini kaydeden Alpay, böyle bir Türkçe'nin olmadığını dile getirdi.

Alpay, kullandığı abartılı üslupla Türk müziğine ve Türkçe'ye birçok zarar veren Zeki Müren'i "eski tutucu TRT'nin ülkeye attığı kazık" olarak nitelendirdi. O zamanlarda TRT'nin bir kelime yanlışı nedeniyle sanatçıları kovduğunu kaydeden Alpay, buna rağmen mini eteklerle sahneye çıkan ve Türkçe'yi bozan Zeki Müren'in göklere çıkarıtıldığını belirtti. Sanatçı Alpay, Zeki Müren'in bu yükselişinin sebebinin TRT'nin pohpohlaması ve Gazinocular kralı Fahrettin Aslan olduğunu dile getirdi. Sahnede abartılı hareketler sergileyen ve değişik Türkçe kelimeler kullanan Zeki Müren'in o dönemde büyük ilgi çektiğini kaydeden Alpay, "Sanat Güneşi" tabirinin de Zeki Müren'in kendisi tarafından bulunduğunu belirtti. Zeki Müren'in bir "hokkabaz" olduğunu öne süren Alpay, Türk sanat müziğinin gerçek "sanat güneşinin" Mustafa Sağyaşar olduğunu dile getirdi.

Murat Bardakçı: "Amerikanvari yıldız arayışının sonucu Zeki Müren"

Zeki Müren hakkında bezner eleştirileri yazar ve tarihçi olan Murat Bardakçı dile getirmişti. CNN Türk'te ekranlara gelen Hafta Sonu adlı programda Hakan Çelik'in konuğu olan Bardakçı, "Zeki Müren'in Türk müziğinin canına okuduğunu" kaydetmişti.

Zeki Müren'in Türkçesinin kötü olduğunu aktaran Bardakçı, R harfini vurgulayarak okumanın iyi Türkçe anlamına gelmediğini belirtmişti. Zeki Müren'in 1950 sonrasındaki Türkiye'nin "Amerikanvari yıldız arayışından" doğduğunu aktaran Bardakçı, Müren'in müziğinin "sanat olmadığını" ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 11:05