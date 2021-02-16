Salma Hayek: Sevişme sahnesinde çok gergindim, örtüyü atıp ağladım!

Ünlü oyuncu Salma Hayek, seneler önce Desperado filminde rol almıştı. 54 yaşındaki oyuncu, söz konusu filmde Antonio Banderas ile birlikte başrolde yer almıştı. Desperado filmindeki sevişme sahnesinin çekimleri esnasında oldukça gergin hissettiğini ifade eden Hayek, ağlamaya başladığını dile getirdi.

"Banderas'ın eşi de vardı"

Hayek, gergin hissetmesinin Banderas'la ya da filmin yönetmeni olan Robert Rodriguez'le herhangi bir ilgisinin olmadığını ifade ederek, sevişme sahnesinin çekimleri esnasında çok sayıda kişinin dışarı çıkarıldığını söyledi. Çekimler esnasında ikisi haricinde Banderas'ın eşi olan Elizabeth Avellan'ın da bulunduğunu belirten Hayek, o zamana kadar hiç sevişme sahnesinde yer almadığını kaydetti. Hayek, bu nedenle sevişme sahnesi çekilmeye başlayınca hüngür hüngür ağladığını ifade etti.

"Çok korkmuştum"

Banderas'ın aslında kendisine karşı mükemmel bir tutum içerisinde olduğunu ifade eden Hayek, centilmen olarak nitelendirdiği oyuncunun çok rahat hissettiğini fark ettiğini söyledi. Hayek, sevişme sahnesinin Banderas için pek de bir şey ifade etmediğini kaydederek, kendisinin ise tam tersine çok korktuğunu çünkü o zamana kadar herhangi birinin karşısında çırılçıplak kalmadığını ifade etti.

Üstünde bulunan örtüyü kenara bırakıp sevişme sahnesini çekmeden önce sıkıntı yaşadığını belirten Hayek, birkaç saniyeliğine üstünde bulunan örtüyü attıktan sonra tekrar hüngür hüngür ağladığını söyledi. Hayek, yine de çekebilecekleri en iyi sevişme sahnesini çektiklerini belirterek film ekibine övgüler yağdırdı.

"Aklıma babam geldi"

Filmin yönetmeni Rodriguez tarafından kendisine hiçbir şekilde baskı uygulanmadığını belirten Hayek, hayat verilen karakterle bütünleşildiği zaman sevişme sahnelerinin çekimlerinde sorun yaşanmadığını söyledi. Hayek, aklına erkek kardeşi ile babasının geldiğini kaydederek, onların sevişme sahnesini seyredecek olmaları düşüncesinin kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

"Erkekler hiç baskı hissetmiyor"

İnsanların erkek kardeşi ve babasıyla alay etmelerinden korktuğunu aktaran Hayek, erkeklerin hiç böyle bir baskı hissetmediklerini ifade etti. Hayek, erkek çocuklarının oynadıkları sevişme sahnelerini seyrettikleri zaman babaların gururlu hissettiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Sonuç olarak erkek kardeşi ile babasının Desperado filmini seyrettiğini aktaran Hayek, yaptığı işlerde babasının kendisiyle gurur duymasını çok istediğini söyledi.