Sahte Gelin Melisay Kimdir? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme Sahte Gelin Melisay Kim?

Ülkemizin gündemine sahte gelin çetesi oturmuş durumda. Evlilik vaatleri ile onlarca masum insanı kandıran Sahte Gelin çetesi ortaya çıktı! Peki bu insanlar kimmiş ve nasıl kandırmışlar? İşte detaylar haberimizde.

Türkiye sahte gelin çetesini Show TV’de ekranlara Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı sayesinde öğrendi. Sahte gelin çetesinin üyesi olan Sahte Gelin Melisay ile birlikte onlarca diğer üye de yakalandı. Peki bu insanlar kim, sahte gelin Melisay kimdir? Sahte gelin çetesi nasıl çöktü, insanları nasıl kandırmışlar haberimizde.

Show TV’de yayımlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programından yaşananlar Türkiye’nin gündeminde yer etti. Meğerse onlarca masum insanı evlilik vaatleriyle kandırmışlar. Bir dolandırıcı çete daha yakalanmış oldu fakat arkasında kalp kırıkları ve oldukça büyük maddi bir zarar bıraktı.

Sahten Gelin çetesi olarak bilinen dolandırıcılar tam 45 ilimizde masum insanları kandırmışlar. Toplamda ise 9 milyon Türk lirası dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Çeteye ise birçok genç kadın mensup. Ülkemizin dört bir yanında yer alan bu dolandırıcılar ise Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme program sayesinde yakalandı.

KIZLAR ZORLA ELLERİNDE TUTUYORLARMIŞ

Çeteye dair öğrenilen bir diğer şok edici ayrıntı ise onarca kadını zorla tuttukları ve çalıştırdıkları oldu. Evlilik çetesi olarak öne çıkan bu iğrenç dolandırıcılar kadınları tehdit ve zorbalıkla kullanmışlar.

Sahte dolandırıcılıktan çökeltilen çete, ailelerinden uzakta tuttukları kadınları tehdit etmişler. Kadınları para karışlığında adamlara satmışlar! Bu korkunç detaylar ise Melisay ile birlikte gündem oldu ve öğrenildi.

Melisay ve Sahte Gelin Çetesi Kimdir?

Sahte Gelin çetesi ülkemizin gündemine oturmuş ve insanları evlilik vaatleriyle kandırıp paralarını çalan dolandırıcılardan oluşan bir çetedir.

Çete ise bu dolandırıcılık için zorla ve tehditle ailelerinden uzak tuttuğu kızları kullanmaktadır. Kızlar sahte evlilikler karşılığında para ile satılmaktadır. Daha sonra ise bu gelinler düğünden toplanan altın ve takılarla birlikte kaçmaktadırlar.

Çete ise ülkemizin 45 farklı şehrinde toplamda 9 milyon Türk lirası toplamış

Sahte Gelin Melisay Kimdir? Nereli?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına ise bizlerin Sahte Gelin Melisay olarak tanıdığımız kişinin annesi Dilek Köse katılmıştır. Dilek Köse kızını arayan bir annedir. Bu anne sayesinde sadece Melisay değil aynı zamanda onlarca diğer kızda çete elinde kurtarılmış ve dolandırıcılar yakalanmıştır.

Melisay ise 2018 yılında Emirhan adlı sevgili evlenmiştir. Emirhan ise o zamanlar 18 yaşında olan Melisay’ı çeteye sokmuş ve kullanmıştır.