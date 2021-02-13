Sahilde maskesiz mesafesiz oturan İrem Derici'ye para cezası!

İrem Derici, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Caddebostan Sahili'nde gazeteciler tarafından görüntülenmişti. Ünlü şarkıcının maske takmadığı ve kendisi gibi maske takmayan arkadaşlarıyla beraber sosyal mesafe kurallarına riayet etmeden oturduğu fark edilmişti.

"Anitkorluyum"

İrem Derici, kendisini uyaran bir gazeteciye koronavirüs geçirdiğini ve antikora sahip olduğunu söylemişti. Gazeteciye istemesi durumunda polise haber verebileceğini söyleyen ünlü şarkıcı, sahilde sadece kendilerinin oturmadığını, birçok insanın bulunduğunu ifade etmişti.

Ünlü şarkıcı, kendisinin antikorlu olduğunu, arkadaşlarının da oyuncu olduğunu ve kendilerine her hafta koronavirüs testi yapıldığını belirtmişti. İyice öfkelenen İrem Derici, gazeteciye istemesi durumunda bakanlığı arayabileceğini, bunun basın mensuplarının görevi olmadığını kaydederek, herhangi bir yere şikâyette bulunabileceğini söylemişti.

İrem Derici'nin bu açıklamalarına sosyal medya platformlarında tepki yağmıştı. Bunun üzerine Kadıköy Kaymakamlığı tarafından açıklama geldi. Açıklamada, İrem Derici'ye para cezası uygulandığı bildirildi.

"Koronavirüs önlemlerine aykırı"

İrem Derici ile arkadaşlarının koronavirüs önlemleri olarak kabul edilen maske ve fiziki mesafe kuralını deldikleri ve piknik yaptıkları belirtilen açıklamada, bu konuda Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, ortaya çıkan görüntülerin koronavirüsle mücadele dâhilinde alınan önlemlere aykırı nitelikte olduğuna dikkat çekilerek, söz konusu görüntülerin Caddebostan Sahili'nde 10 Şubat Çarşamba saat 18.30 sularında basın mensupları tarafından çekildiği belirtildi.

"Para cezası kesildi"

Koronavirüs önlemlerini ihlâl eden İrem Derici'ye Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 4 bin 369 liralık idari para cezası kesildiği belirtilen açıklamada, yanında bulunan kişilere ilişkin de kimlik tespit faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

"Kemiklerim çok sızladı"

İrem Derici, Kasım ayında koronavirüse yakalanmıştı. Ünlü şarkıcı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını Instagram hesabından duyurmuştu. İrem Derici, daha sonra koronavirüsü yendiğini duyurmuş, hastalık sürecinde kolunu bile kıpırdatmakta zorluk çektiğini ifade etmişti. Kemiklerinin çok sızladığını belirten ünlü şarkıcı, koronavirüse yakalandığına inanmayanları "gerizekalı" olarak nitelendirmişti. İrem Derici, koronavirüs testinin pozitif çıktığına dair Sağlık Bakanlığı logolu raporunu paylaştığını belirterek, bundan kuşkusu olanlara Fransız öpücüğü verebileceğini söylemişti.

Piknik yapmak yasak

Türkiye'de koronavirüsle mücadele dâhilinde sahil şeritlerinde oturmanın ve piknik yapmanın yasak olduğu biliniyor. Türkiye'de ayrıca 81 ilde ev hariç tüm alanlarda maske takmak da zorunlu. Maske takmayan kişilere 900 liralık para cezası kesiliyor. Mutasyonlu koronavirüsün de yayıldığı bir dönemde önlemlere daha çok dikkat etmek önem taşıyor. Kişinin daha önce koronavirüs geçirmiş olmasının herhangi bir önemi yok. Aşılanan vatandaşların da maske ve mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri gerektiği bile sık sık vurgulanırken, koronavirüs geçiren insanların İrem Derici gibi maske takmadan ve mesafeye dikkat etmeden bir arada oturmaları büyük tehlike saçıyor. Türkiye'de koronavirüs sürecinin geride bırakılabilmesi için önlemlere harfiyen uyulması şart.