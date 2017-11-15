Şahan Gökbakar'dan Cem Yılmaz'a büyük gönderme !

Komedi denilince akla gelen ilk isimlerin başında gelen Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz arasındaki atışmalar devam ediyor.Son olarak Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım işe isim vermeden Cem Yılmaz'ı eleştirdiği iddia edildi.

Şahan Gökbakar sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına 'Goygoyculara en büyük cevabı verdiniz' diyerek not düştü ve Cem Yılmaz'a gönderme yaptı.

Bu yıl 118 Türk filminin vizyona girdiğini belirten komedyen, 25 milyonun üzerinde kesilen biletin yaklaşık 7 buçuk milyonunun Recep İvedik 5'e ait olduğunu da söyledi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN O PAYLAŞIMI

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'KAYHAN' 9 Şubat'ta sinemalarda olacak.