Sadakatsiz’in Yeni Bölümü Gümbür Gümbür Geliyor

Kanal D ekranlarında bir süre önce yayın hayatına başlayan ve televizyon izleyicilerin ilgisini çeken başarılı dizi Sadakatsiz’in yeni bölümünü ne zaman ekranlara geleceği tartışma konusu olmuştu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen başarılı proje hakkında Medyapım bir duyuruda bulunmuş ve 28 Nisan Çarşamba akşamında Sadakatsiz’in yeni bölümünün hayranları ile buluşacağını açıklamıştı.

Bir Kanal D dizisi olan Sadakatsiz’in yeni bölümü ile ilgili yayınlanan fragmanı izleyici kitlesi ile paylaşıldı. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Burak Sergen ve Melis Sezen'in yer aldığı dizi setinde korona virüsü paniği yayınların aksamasına sebep olmuştu. Bu sıralarda ise hastanede tedavi altında olan ve entübe edilen Burak Sergen’in bir süre önce korona virüsü testinden pozitif sonuç aldığı duyurulmuştu. Bunun yanı sıra Melis Sezen ve Alp Akar’ın da virüse yakalanması sonrasında sette çalışmaların durdurulduğu söylenilmişti. Bu nedenle geçtiğimiz hafta Çarşamba gününde Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü izleyicileri ile buluşamamıştı.

Heyecan ve merak içerisinde beklenen 27. yeni bölümünden ilk fragman ise izleyicilerin beğenisine sunuldu ve projenin hayranları yeni bölümün fragmanını izlemenin mutluluğu ile doldu. Başarılı proje Sadakatsiz’in hayranları dizinin yeni bölümünü heyecan içerisinde beklerken Derin’in evliliğini kurtarmak için yaptıkları ve Asya ile Volkan'dan intikam alma çabaları fragmanda gösterildi.

28 Nisan Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında 27. yeni bölümü ile gelecek olan Sadakatsiz dizisinde Asya'nın Derin'i kurtarmaya çalışırken Faruk'a yakalanması dikkatleri çekti. Derin’in kaçırılma olayı yavaş yavaş aydınlanmaya başladı ancak sular yine de durulmadı. Derin’e yardım etmeye çalışan Asya, yeni bölümde Faruk'a yakalanıp ilgileri üzerine çekecek. Aynı zamanda, Faruk, Asya ve Derin’in kaçmaya çalıştığını görüp oldukça sinirlenecek ve silahını Asya'ya verdiğini düşünmüş olduğu Derin’e doğrultarak beklenilmeyen bir hamlede bulunacak. Faruk’un tetiği çekip çekmeyeceği ise dizinin yeni bölümünde öğrenilecek.