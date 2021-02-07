Sadakatsiz’in Derin’i Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

Son dönemlerin en başarılı dizilerinden olan Sadakatsiz isimli dizide “Derin” karakteri ile rol alan ünlü oyuncu Melis Sezen, son yılların en dikkat çeken kadın oyuncuları arasında yer aldı. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği “Derin” karakteri ile Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı iki isim ile çalışmanın kendisi için bir şans olduğunu belirten genç oyuncu Sezen, yoğun set şartlarından dolayı yıpranmış hale gelen saçları için bir kaç tüyo verdi.

Sadakatsiz dizisinin set ortamından çıktığı zaman oyuncunun kuaföre gidip yıpranan saçları için bakım yaptırdığı öğrenildi. Bir kuaför çıkışında kameralara yakalanan genç oyuncu muhabirlerin sorusuna, çoğu zaman ekranlarda olduğu için sık sık kuaföre gelmek zorunda kaldığını ve bakımlarını tazelemesi gerektiği açıklamasında bulundu. Pandemi dönemi sebebi ile maske takan oyuncu kameralara yakalandığı sırada, maskesini çıkarıp makyajsız görüntü vermekten çekinmedi. aynı zamanda kuaförden çıkan Sezen’in neşeli halleri dikkat çekti.

Başarılı oyuncuya performans sergilediği Sadakatsiz dizisi sorulduğunda ise, bu işe ilk zamandan beri çok inandığını ve rol aldığı için de çok mutlu olduğunu ifade etti. Ancak bu kadar etkisi olacağını ise tahmin etmemiştim şeklinde açıklamalar yaptı. Aslında dizide gösterilenlere benzer olarak pek çok kadın ve erkeğin tecrübe ettiği bir durumu canlandırdıkları hakkında vurgu yapan oyuncu insanların da dizide gösterilenler ile ortak duyguları paylaştığı için Sadakatsiz’i sahiplendikleri düşündüğünü söyledi. Oyuncuya göre dizinin bu kadar çok etkileşim almasının asıl sebebi de buymuş. Dizinin çok izlenmesi ve etkileşimleri hakkında yorumlarda bulunan Melis Sezen, kendisi hakkında yapılan kötü yorumlara da yanıt verdi. Senaryo gereği dizide yuva yıkan bir kadını oynayan Melis Sezen hakkında fazla tepkili ve olumsuz yönde yorumlar gelmekte. Oyuncu ise bu durum hakkında, canlandırdığı karaktere hayat vermek için onun bakış açısı ile bakmak zorunda olduğunu açıkladı. İleride ise canlandırdığı rolün dönüşüm geçirerek duygusal olarak aldatılan bir kadın haline geldiğini belirten Sezen, bu durumu Asya’ya yaptıklarına bağlıyor. Ödediği bedeller ile birlikte yuvasını korumak için mücadelede bulunan genç oyuncu hakkındaki olumsuz yorumlar ile ilgili bu cevapları verdi.