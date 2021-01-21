Sadakatsiz Volkan Kimi Seçti? Dizi İzleyicileri Bu Yanıta Çok Şaşıracak!

Caner Cindoruk, Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrolü olan Volkan karakterini canlandırıyor. Volkan’ın dizide Asya’ya yaptıkları dolayısı ile zaman zaman seyircileri sinirlendirirken oyunculuk performansı ile de takdir topluyor. Oyuncu daha önce unutulmaz diziler arasına giren ve yurt dışında da çok izlenir hale gelen Kadın dizisinde de Sarp karakterine hayat veriyordu. Kadın isimli dizide Özge Özpirinçci ile başrolleri paylaştığı senaryo seyircileri ekrana kitliyor ve unutulmaz dakikalara sahne oluyordu. Cindoruk, Sadakatsiz dizisinde de aynı şekilde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kadın’da hayat verdiği Sarp karakteri en başlarda seyirciler tarafından pek hoşlanılmamıştı. Çünkü öldüğü sanılırken ortaya çıktığı zaman, tüm bu süreç boyunca eşini ve çocuklarının yanında olmak yerine onları bırakıp giden Sarp’a çok sinirlenilmiş ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ancak gerçekler ise her zaman göründüğü gibi ya da bizim baktığımız yerden görülünce doğruyu pek de yansıtmıyordu. Öğrenildiği üzere Sarp denize düşmüş ve hafızasını yitirmişti. Hatırlamaya başladıktan sonra ise eşi ve çocukları hakkında, çıkan bir yangında öldükleri haberini almıştı Sarp. Durum bu şekilde olunca seyirci zaman içinde Sarp’ı benimsedi. Hikayenin gelişen kısmı ise diziye olan merakı daha da güçlendirdi. Böylelikle Kadın, sadece ülkemizde değil dünyada da en sevilen diziler arasına girdi.

Caner Cindoruk günümüzde ise bambaşka bir karakteri oynuyor. Öyle ki Volkan çoğu kişinin adını bile duymak istemeyeceği bir karakter. Sadakatsiz dizisinde sevilmeyen kötü adam rolü ile seyircileri iğrendirirken yaptıkları ile her geçen gün daha fazla kötü yorum alıyor. Elbette bu durum Cindoruk’un oyunculuk yeteneğinden kaynaklanırken gelen tüm bu yorumlar ise karakteri ne kadar gerçek bir şekilde oynadığının kanıtı. Ancak bir gerçek var ki Caner Cindoruk, Kadın’da sevilirken şimdi Sadakatsiz’de adeta nefretin sembolü haline geldi.

Sarp mı Volkan mı?

Oyuncu Youtube’da yayınlanan bir canlı yayın sohbetinde ise “Sarp mı yoksa Volkan mı?” sorusuna ise samimiyet ile yanıt verdi. Sarp için başta kötü karakter gibi görünse de aslında çok iyi ve iyi niyetli olduğunu söylerken Volkan için ise bir oyuncu açısından oynaması keyifli bir karakter yorumunu yaptı. Ayrıca 2020 yılı için de bir isim olsa Volkan olurdu sözleri ile güldürdü.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 19:23