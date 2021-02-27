Sadakatsiz ve Masumiyet Arasında Kıyasıya Yarış! Peki Kim Galip Geldi?

Çarşamba gününe iddialı bir şekilde giriş yapan Masumiyet isimli yeni proje, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde topladı. Oyuncu kadrosu kadar hikayesi de iyi bir şekilde hazırlanmış olan dizinin büyük kitleleri etkilemesi planlanıyor. Ancak Çarşamba gününde bulunan bir diğer dizi ise Sadakatsiz ve Sadakatsiz’in de oldukça fazla sayıda hayranı var.

Bir tarafta Hülya Avşar, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan rol alırken diğer tarafta ise Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen dizinin başrollerini paylaşıyor. Hemen hemen benzer izleyici kitlesine hitap eden iki başarılı dizi arasında ise kıyasıya bir yarış olacağı da belli oldu. İki dizi arasında meydana gelmesi beklenen gelişmenin ilk işaretleri de sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Masumiyet ve Sadakatsiz dizilerinin hayranları Twitter'da yorumları ile düşüncelerini açıkladı. Hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu oldukça güçlü olan iki dizinin takipçileri paylaşımlarda bulunarak adeta bir rekabet içerisine girdi. İlk bölümü yayınlanan Masumiyet beğeni dolu yorumlar alırken Sadakatsiz’in seyirci kitlesi ise her zamanki gibi dizilerinin arkasında durdu. Milliyet Cadde yazarlarından olan Ali Eyüpoğlu ise sosyal medyada gerçekleşen bu tweet yarışının detaylarını açıklayan bir yazı hazırladı.

İki başarılı proje arasındaki yarışın kıran kırana geçtiğini söyleyen Eyüboğlu, bölüm yayını bittiği zaman Sadakatsiz dizisinin Türkiye gündeminde bir numara olduğunu ancak Masumiyet’in de az bir farkla ikinci sırada bulunduğunu açıklamaladı. Sadakatsiz Her zamanki gibi son bölümü ile müthiş bir başarı yakalamış ve 2 haneli reyting oranlarına ulaşmıştı. Masumiyet ise dörtlü reyting oranları ile ortalama bir sonuç alırken ekran ömrüne bu şekilde başlamış oldu. Bu durum sosyal medya ve reyting dünyası arasında farkın bir kanıt olarak yorumlandı.

Eyüpoğlu iki durum arasındaki farkı Twitter'ın başka bir dünya olması sonucuna bağladı. İki dizi arasındaki durum Twitter rekabetinde az bir farkla sonuçlanırken reytinglerde ise Sadakatsiz’in büyük bir fark atmıştı. Görünen o ki, yeni dizi Masumiyet, henüz Sadakatsiz ile reytinglerde yarışamadı. Ancak ilerleyen haftalarda Masumiyet’in seyirci sayısını artırabileceği öngörüldü. Aynı zamanda dizinin ilk bölümünü beğenen hayranları ise 2. yeni bölümü merak içinde bekliyor.