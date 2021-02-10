Sadakatsiz Selçuk'un babası Haluk Güçlü mü? Gönül Güçlü'ye büyük şok!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine Selçuk karakterinin annesi olarak başarılı oyuncu Nilgün Türksever dahil oldu. En son Yasak Elma'da Zerrin karakterini canlandıran Nilgün Türksever fenomen dizi Sadakatsiz'in kadrosuna katılarak Tarık Emir Tekin tarafından canlandıran Selçuk karakterinin annesi olarak ekranlara geldi.

Hicran karakterini canlandıran Nilgün Türksever; geçmişte Selçuk'a çok acılar çektirdiği için oğlu tarafından sevilmeyen bir karakter olarak gelirken diğer bir merak edilen konu ise Selçuk 'un babasının kim olduğu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünde Hicran maddi sıkıntı çektiği için Suna'dan yardım istedi . Suna ise Gönül Güçlü'ye bu durumu bildirerek vakfın Hicran'a yardım etmesini diledi. Gönül ise bu durumu kabul ederek Hicran ile tanıştı ve vakfın ona yardım edeceğini söyledi. O esnada ise Haluk'ta vakfa geldi. Hicran ile karşı karşıya gelen Haluk'un verdiği tepki ise şaşırttı.

Haluk'un Hicran'ı görünce verdiği tepki ve ardından geçmişe dalması Haluk'un Selçuk'un babası olduğunu düşündürttü. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu durum belli olacak. Selçuk ise annesi ile yüzleşti ve geçmişte yalnız bıraktığı için hesap sordu. Annesi oğluna kendini affettirmek için geri döndüğünü söyleyerek bir şans istedi.

Docter Foster dizisinden uyarlama olan Med Yapım imzalı Sadakatsiz her çarşamba saat 20:00'de ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yönetmenliğini Yasak Elma'nın eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt yaparken, Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından senaryo kaleme alınıyor.





Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 22:21