Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim? Nilgün Türksever kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisine Selçuk karakterinin annesi olarak başarılı oyuncu Nilgün Türksever dahil oldu. En son Yasak Elma'da Zerrin karakterini canlandıran Nilgün Türksever fenomen dizi Sadakatsiz'in kadrosuna katıldı. Tarık Emir Tekin tarafından canlandıran Selçuk karakterinin annesi olarak katılan Nilgün Türksever geçmişte Selçuk'a çok acılar çektirdiği için oğlu tarafından sevilmeyen bir karakter olarak ekranlara gelecek.

Docter Foster dizisinden uyarlama olan Med Yapım imzalı Sadakatsiz her çarşamba saat 20:00'de ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yönetmenliğini Yasak Elma'nın eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt yaparken, Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından senaryo kaleme alınıyor.

Nilgün Türksever 30 Eylül 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaöğretimini Bursa'da okuduktan sonra 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'nü kazandı. Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na oyuncu olarak katıldı ve birçok tiyatro oyunlarında yer aldı. Daha sonra Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen kurslarda eğitmen olarak görev almaya başladı. Evli olan oyucunun bir kızı ve bir de oğlu bulunmaktadır.

Tiyatro oyunlarından sonra ilk dizi oyunculuğunu Kara Yazı dizisinde İclal karakteri ile yaşadı. Daha sonra Yasak Elma'da Zerrin karakterini canlandırdı. Şimdi ise Sadakatsiz dizisinde oynamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 23:49