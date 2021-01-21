Sadakatsiz Selçuk öldü mü? Tarık Emir Tekin Sadakatsiz'e veda mı ediyor?

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisi yine heyecan yaratan bölümle izleyiciyi ekrana kilitledi. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi birçok ünlü ismin yer aldığı reyting rekortmeni dizide dün yayınlanan bölüm ile izleyici yine merakta kaldı. Peki 20 Ocak Çarşamba Sadakatsiz'de neler oldu?

Selçuk, Nil ve Asya'nın planını öğrendi. Nil'ın Selçuk ile barışmasının nedeni ; Selçuk'a Asya'ya yaptıklarını itiraf ettirmek olduğunu öğrenen Selçuk çılgına döndü. Volkan'ın Selçuk'a yaptırdıklarını öğrenmek isteyen Asya ve Nil'in planının ortaya çıkmasından sonra Selçuk Asya'nın peşine düştü. Asya'dan intikam almak için kararlı olan öfkeden başka bir şey gözü görmeyen Selçuk Volkan'a da rest çekti. Asya Nil'e şehir dışına yolcu edecekken Selçuk Nil'i buldu. Nil kaçarken bir inşaata girdi ve buraya Selçuk ve Volkan'da geldi. Nil aşağıya atlayacağını söyleyince ortalık karıştı ve kimin aşağı düştüğü merak konusu oldu. Peki aşağıya düşen kimdi? Selçuk mu, Nil mi yoksa Volkan mı?

Gelen son bilgilere göre inşaattan düşen isim Selçuk !

Selçuk karakterinin ölerek diziye veda edeceği iddia edildi. Tarık Emir Tekin tarafından canlandırılan Selçuk'un hikayesi böyle bitmiş olacak. Fakat yapımdan herhangi bir açıklama yok. İnşaattan kimin düştüğü yeni bölümde belli olacak.

Tarık Emir Tekin Sadakatsiz dizisindeki başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Tarık Emir hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

Tarık Emir Tekin kimdir?

Tarık Emir Tekin 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu ve sanatçı Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsanevi futbolcularından Metin Tekin'in oğludur. Tarık Emir 0xford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Blu TV'nin "Çıplak" adlı dizisinde oynamıştır. Bir dönem Leyla Tanlar ile aşk yaşamıştır.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 15:31