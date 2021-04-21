Sadakatsiz İzleyicilerine Kötü Haber!

Kanal D ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan, reytingi bol sevilen dizi Sadakatsiz’in usta ismi Burak Sergen, bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Oyuncunun durumu giderek ağırlaştığı için apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Bir süredir hastanede tedavisi devam eden oyuncudan gelen haberler hayranlarını üzdü. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü hastaneye kaldırılan oyuncu Burak Sergen hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Burak Sergen’in kaldırıldığı hastanede koronavirüs tedavisi devam ederken sevenleri Sergen'in durumunun daha iyiye gitmesini beklerken almış oldukları haber ile hayal kırıklığına uğradılar.

Med yapım konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı,Özge Özder, Alp Akar ve Melis Sezen’in gibi isimlerin oynadığı dizinin setinde, Burak Sergen’in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bütün ekibe test yapıldı.

Sadakatsiz dizisnin setinde sevilen oyuncu Burak Sergen ile birlikte Melis Sezen’in de koronavirüs testinin pozitif çıktı öğrenildi. Med yapımın resmi “Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir” açıklaması yapılmıştı.

Yapılan açıklamanın ardından dizide bulunan çocuk oyuncunun da korona testi pozitif olduğu öğrenildi.

Sadakatsiz Yeni Bölüm Neden Yok ?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak. Bugün yayınlanan bölüm ise eski bir bölümdü. Sadakatsiz'in tekrar bölümünün yayınlanmasının sebebi ise dizinin kadrosunda bulunan sevilen oyuncular; Burak Sergen, Melis Sezen, Ali Alp Akar'ın koronavirüse yakalanması...

Dizide Haluk karakterini canlandıran, Burak Sergen’den üzücü haber geldi. Oyuncunun yoğun bakıma alınarak daha iyi nefes alabilmesi için entübe edildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü hastaneye kaldırılan oyuncu Burak Sergen’e korona teşhisi konulmuş, solunum güçlüğü çektiği için yoğun bakıma alınmıştı.

Ünlü oyuncunun 11 yaşındaki oğlu Cansın’ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.