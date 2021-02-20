Sadakatsiz'in Yeni Karakteri Volkan'ı Çıldırtacak! Sadakatsiz Sinan Kimdir?

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz’e geçtiğimiz günlerde yeni bir oyuncunun transfer olacağı duyurulmuştu. Son olarak Survivor programında izlediğimiz Cemal Hünal’ın Sinan adında bir karakteri canlandıracağı açıklanmıştı. Dizinin sevenleri Sinan karakterinin nasıl biri olacağını ve Asya Volkan ve Derin ile ne gibi bir bağlantısı olacağını merak ediyordu. Sinan karakterini göreceğimiz bölümlerin yaklaşması ile birlikte bu konu ile ilgili detaylar da gelmeye başladı. İşte Sadakatsiz Sinan kimdir sorusunun cevabı...

Yeni sezonda en çok dikkat çeken dizilerden biri olan Sadakatsiz dizisi her hafta Kanal D ekranlarında televizyon seyircisini ekrana kilitliyor. Gösterdikleri oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide yan karakterler de bir o kadar beğeni topluyor. Hatta seyirciler Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk, Asya karakterini canlandıran Cansu Dere ve Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in rollerini adeta gerçekten yaşadıklarını düşünüyor.

Sadakatsiz, BBC’nin Bafta ödüllü dizisi olan Doctor Foster dizisinden uyarlanıyor. Ülkemizde genelde uyarlama olarak yapılan işler genel olarak beğenilmese de Sadakatsiz yayınlandığı ilk günden beri hem oyuncu kadrosu ile hem senaryonun başarılı bir şekilde uyarlanması ile dikkatleri üzerine çekti ve herkesin beğenisini topladı. Sosyal medyada sık sık konuşulan Sadakatsiz dizisi çarşamba günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarına geliyor.

Dizinin en nefret edilen karakterlerinden biri olan Volkan’ın yakında gelecek olan Sinan karakterini sinirinin çok bozulacağı konuşuluyor. Önce eşi Asya'yı aldatıp daha sonra Derin'le evlenmesine rağmen Asya'yı kaybedince tekrardan kafayı ona takan Volkan, Asya'nın sürekli çevresinde dolanıyor. Asya'nın çevresinde gördüğü bütün erkeklere sinir olup kıskançlık krizleri geçiriyor.

Diziye yeni dahil olacak Sinan karakterinin de Volkan'ı kıskançlıktan çatlatacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Medyapım ve Mednova tarafından yapılan açıklama ile birlikte diziye Cemal Hünal'ın katılacağı duyurulmuştu. Ancak Cemal Hünal'ın hangi karakteri canlandıracağı kesinleşmemişti. Son gelen bilgilere göre Cemal Hünal Sinan Taşkıran adındaki karakteri canlandıracak.

SADAKATSİZ SİNAN KİMDİR?

Sinan Taşkıran'ın kim olduğu ile ilgili de bilgiler yavaş yavaş gelmeye devam ediyor. Asya'nın üniversiteden arkadaşı olan Sinan karakteri izleyenlerin kalbini karizması ve havasıyla adeta çalacak. Fakat bu karakter Volkan'ı adeta kıskançlıktan çatlatacak. Sinan karakteri uzun yıllardır ortada yoktur. Asya ile üniversite yıllarından beri görüşmüyorlardır. Sinan karakteri Tekirdağ'a gelince Asya ile tekrardan yakınlık kurarlar. Bu yakınlık ise Volkan’ı çileden çıkaracaktır.

Dizinin sevenleri Volkan’ın bu karakter yüzünden geçireceği sinir krizleri düşündükçe keyiflenmeye şimdiden başladı bile.