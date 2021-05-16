Sadakatsiz Dizisinin Sezon Final Tarihi Belli Oldu

Mayıs ayında genellikle diziler sezon finali veya final yaparken, Sadakatsiz dizisi oyuncusu ünlü oyuncu Cansu Dere çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı merakla bekleniyor. Dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Kanal D ekranlarında yayımlanan reytingi bol dizinin ne zaman sezon finali yapacağı ise merak konusu olurken, Sadakatsiz dizisinin diğer dizilere göre daha geç sezon finali yapacağı konuşuluyor. Dizinin güzel oyuncuları Cansu Dere ve Özge Özder'de, Sadakatsiz dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı konusunda bazı bilgiler verdi. Sadakatsiz dizisi ne zaman sezon finali yapacak?

Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özder 4-5 hafta sonra dizinin sezon finali yapacağına yönelik bir bilgi paylaşmıştı. Cansu Dere magazin ekipler tarafından sorulan, sorulara Özge Özder ile benzer bir cevap verdi.

Ünlü oyuncu Cansu Dere , “Biz çalışıyoruz hala. daha 1 ay daha çalışacağız” açıklamasını yaptı.Güzel oyuncu böylelikle Cansu Dere, sezon finali tarihini de duyurdu.

“Yoğun gidiyor” diyen Cansu Dere, dizinin sezon finalinin de 2 Haziran tarihinde olabileceğini söyledi. Çalışma hayatındaki yoğunluktan dolayı henüz tatil planı yapmadığını belirten Cansu Dere, “İşimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabirlere yorgunluğunu dile getiren Cansu Dere, Burak Sergen’in hastanede tedavisine devam edildiği hatırlatılınca da “Çok tatlı değiliz, ne diyeyim, yapıyoruz işimizi, gelecek herhalde keyfimiz” ifadelerini kullandı.

Dere, hayatının set ve ev arasında geçtiğini,setten eve, evden sete gittiğini açıkladı.

Setten evine gece gidebildiğini ve uyuduktan sonra sabah da sete gittiğini söyleyen Cansu Dere, “O kadar düz bir hayatım var ki, dur bakalım set bitsin” açıklamasını yaptı.

Dere, sette sürekli koronavirüs sayısının yapıldığını ve pandemi koşullarının kendisine zor geldiğini ifade etti.