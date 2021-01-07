Sadakatsiz Dizisinin Hangi Oyuncusu Meslektaşı İle Birlikte?

Olcay Yusufoğlu özellikle son zamanlarda canlandırdığı karakterler ile adından söz ettiriyor. Rol aldığı diziler ile başarılı projelere imza atıyor. Yusufoğlu’nun bir ilişkisi olup olmadığı hayranları tarafından merak ediliyor araştırılıyordu… En son edinilen bilgilere göre oyuncunun yaklaşık olarak bir buçuk yıl süreyle Alp Ünsal ile birlikte olduğu öğrenildi.

Meslektaşı İle Aşk Yaşıyor

Son olarak Sadakatsiz isimli sevilen dizide rol alan Olcay Yusufoğlu izleyiciler tarafından ilgi ile izlenmişti. Başrollerinde Cansu Dere, Asya karakterini; Caner Cindoruk, Volkan karakterini; Melis Sezen isimli genç oyuncu ise Derin karakterini canlandırırken Olcay Yusufoğlu Sadakatsiz dizisinde Serap karakterine can veriyor. Oyuncunun özel hayatı araştırılırken bilinmeyenler ise ortaya çıktı. Yusufoğlu kiminle birlikte? İşte haberimizin detayları…

Snop Magazin yazdı! Ekranların ilgi ile izlenen dizisi Sadakatsiz’de neler oluyor? Gizemli aşk artık biliniyor. Serap karakterini canlandıran Yusufoğlu dizide Volkan (Caner Cindoruk) ’ın asistanlığını yapıyordu. Gerçekte ise kendisi gibi oyuncu olan Alp Ünsal ile birlikte olduğu öğrenildi.. Olcay Yusufoğlu ve Alp Ünsal ilişkilerine bir buçuk yıldır devam ediyor.

İkilinin ilişkilerinin daha önce öğrenilmemesinin sebebinin ise çiftin özel hayatları ile gündeme gelmek istememesi olduğu düşünülüyor. Sosyal medya hesaplarından birlikte fazla sayıda fotoğraf paylaşmamaları ise bu iddiaları güçlendirmekte.

Olcay Yusufoğlu Kimdir?

Takip edilen oyuncu Olcay Yusufoğlu’nun daha önce rol aldığı projeler ise şu şekilde: Sadakatsiz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Poyraz Karayel, İffet, Bizim Hikaye, Cesur Yürek ve Fatih Harbiye, Cesur Yürek, Sakarya Fırat isimli diziler. Oyuncunun 1988 yılında Ankara ilinde doğduğu ve 33 yaşından olduğu biliniyor. 165 cm boyunda olan Yusufoğlu’nun kilosu ise 48. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk ile ilgilenen sanatçı henüz ortaokul yıllarında iken drama dersleri alıp tiyatro sahnelerine ilk adımını attı. Lise yıllarında ise Ankara’da yönetilen çocuk oyunlarında rol aldı. Lise eğitiminden sonra 1 yıl süre ile Ankara Sanat Tiyatrosu’nda dersler alan Yusufoğlu, yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk bölümünde 2006 ile 2010 seneleri arasında tamamladı.