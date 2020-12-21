Sadakatsiz Dizisinin Derin'i Melis Sezen ile Murat Dalkılıç Aşkı!

Murat Dalkılıç dün gece eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram hesabından silerek gündem olmuştu. Murat Dalkılıç'ın Kanal D'nin reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinin Derin Güçlü'sü Melis Sezen ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Sadakatsiz dizisi ile yıldızı bir anda parlayan Melis Sezen'in adı ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile anıldı. Melis Sezen, Sadakatsiz dizisi ile bir anda büyük bir çıkış yaşamıştı. Melis Sezen geçtiğimiz günlerde İMDB listesinde Türk oyuncular arasında birinci olmuştu. Güzelliği ile dikkatleri iyice üzerine çeken Melis Sezen'in adı aşk dedikodularına karışmaya başladı.

Hande Erçel ile ayrılığı sonrası hala Erçel'e aşık olduğu söylenen Murat Dalkılıç dün gece Hande Erçel'i Instagram hesabından silerek gündem olmuştu. Bugün ise Murat Dalkılıç ile Melis Sezen'İn aşk dedikoduları ortaya çıktı.

Melis Sezen ile Murat Dalkılıç bundan iki yıl önce “Dünya Hali” adlı filmde beraber rol almıştı. İkili hakkında o zamanlar da aşk iddialarıortaya atılmıştı. Ayrılık acısı yaşayan Murat Dalkılıç'ın şu sıralar gözde olan Melis Sezen'e karşı ilgi duyduğu öğrenildi.

Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'de şu sıralar Sen Çal Kapımı dizisiyle gündemde. Hande Erçel'de bugün Dünyanın En Güzel Kadınları Listesi'nde zirvede tek Türk olarak yer aldı haberleri ile gündem olmuştu.