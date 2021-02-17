Sadakatsiz Dizisinin Afişinde Flaş Değişiklik

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı dizi Sadakatsiz, Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamlarında izleyici kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Sezonun en çok ilgi çeken dizilerinden biri olan Sadakatsiz, güçlü oyuncu kadrosu ve başarılı oyunculuk performansları ile izleyici kitlesini büyülemeye devam ediyor. Edinilen bilgilere göre ise dizi ile ilgili olarak yeni bir gelişme olduğu öğrenildi. İşte başarılı proje Sadakatsiz hakkında en güncel bilgiler…

Bazı dizilerinde hayal kırıklığı yaşayan Kanal D, favori projesi Sadakatsiz sayesinde en çok tercih edilen kanallardan biri oldu. Proje aldığı yüksek reyting oranları ile kanalın yüzünü güldürürken dizinin konusu da oldukça dikkat çekici. Sadakatsiz dizisi BBC’nin ödüllü olan Doctor Foster isimli projesinden uyarlanmakta olup dizinin orijinal versiyonu bir pek çok ülkede izlenirken büyük yankı uyandırmıştı. Doctor Foster’ın yerli uyarlaması olan Sadakatsiz dizisi Türkiye’de de oldukça ilgi çeken bir yapım haline gelirken Cansu Dere’nin ekranlara geri döndüğü proje olarak önemli bir yapım haline gelmişti.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı başarılı dizi Sadakatsiz, ekranlara gelen her yeni bölümü ile sosyal medya gündeminden düşmemekte. Dizide yaşanan gelişmeler izleyici kitlesini büyük bir heyecana sürüklerken diğer tarafta Asya ve Volkan çiftinin ilişkisi dışında Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakteri de oldukça konuşuluyor. Genç oyuncu Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteri ile izleyiciden takdir toplamakta. Genç oyuncu, Sadakatsiz projesinde performansı ile övgüler alırken hikayede kilit bir rol üstlenmekte. Zaman zaman yaptıkları ile kontrolünü kaybeden Derin, yine de projenin vazgeçilmez bir ismi. Durum böyle olunca dizinin aslında 3 başrolü oluyor. Projenin ortaya çıkan yeni afişinde ise Melis Sezen'in de görüldüğü belli oldu. Dizinin önceki afişinde yalnızca Cansu Dere ve Caner Cindoruk varken dizinin yeni afişinde ise Melis Sezen’in giydiği kıyafet de oldukça dikkat çekici olarak değerlendirildi.