Sadakatsiz Dizisine Yeni Transfer! Sadakatsiz'in Didem'i Aydan Taş Kimdir?

Kanal D ekranlarda seyirci ile buluşan ve her hafta reyting rekorları kıran Sadakatsiz’e yeni bir karakter geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Cemal Hünal’ın da dahil olduğu kadro, her geçen gün genişliyor. Didem karakterine hayat verecek olan Aydan Taş, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Organize İşler, Bir Demet Tiyatro gibi yapımlarda yer almış ve kalbimizi çalmıştı. Şimdi ise Sadakatsiz dizisinde canlandıracağı karakter merak ediliyor. Aydan Taş’ın diziye dahil olacağını öğrenen seyirciler ise Aydan Taş’ın hayatı ile ilgili araştırma yapmaya başladı.

SADAKATSİZ DİDEM KİMDİR?

Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz dizisine dahil olan Aydan Taş’ın Didem adındaki bir karaktere hayat vereceği biliniyor. Ancak karakterin kim olduğu, nereden geldiği, dizide ne gibi bir rolü olacağı henüz açıklanmadı.

AYDAN TAŞ KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Aydan Taş, başarılı bir Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisatve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Üniversite yıllarında, oyunculuğa merak salmış ve okul tiyatrolarında rol alarak amatör olarak oyunculuk eğitimi almıştır. Eski Çarıklar ve Pişti gibi tiyatro oyunlarının yanı sıra Bir Demet Tiyatro, Hercai, Hayat Şarkısı, Tatlı Küçük Yalancılar, Karadayı gibi dizilerde de rol almıştır. Organize İşler, Neşeli Hayat, Çok Filim Hareketler Bunlar, Hadi İnşallah, Sınıf adlı filmlerde de yer alarak oyunculuk performansıyla herkesi etkilemiştir. 2005'ten beri BKM Mutfak'ta aktif rol almaktadır.

AYDAN TAŞ’IN OYNADIĞI FİLMLER

Organize İşler (2005)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2009)

Neşeli Hayat (2009)

Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)

AYDAN TAŞ’IN OYNADIĞI DİZİLER

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)

Bebeğim (2006)

Bir Demet Tiyatro (1995)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)

Hercai (2019)

Karadayı (2014 - Aysel)

Krem (2012-2013 / Fadik)

Sınıf (2008)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)

Yalan Dünya (2013 - Konuk)

AYDAN TAŞ’IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Eski Çarıklar

Pişti

Sizinkiler Dünya Kaç Bucak