Sadakatsiz Dizisine Flaş Transfer! Yeni Oyuncu Geliyor!

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz’de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen başrollerde bulunuyor. Birbirinden başarılı ismin yer aldığı diziye bomba gibi bir oyuncu transfer edildi. Yapılan bu transfer sosyal medyada çok konuşuldu.
BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’ın uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin yapımcılığı Medyapım ve Mednova’nın üstleniliyor. Her Çarşamba akşamı televizyon seyircileri ile Kanal D ekranlarında buluşan dizi her hafta reytingleri alt üst ediyor.
Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizide Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen başrolleri paylaşıyor. Alp Akar, Burak Sergen, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Taro Emir Tekin gibi isimler de kadroda dikkat çekiyor.
BOMBA TRANSFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Medyapım, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak flaş transfer haberini duyurdu. Yapılan paylaşımda "Size bomba gibi bir haberimiz var" ifadesi yer aldı.
Son olarak Survivor 2021’de ekranlarda gördüğümüz oyuncu Cemal Hünal, bir süredir dizi ve film sektörüne ara vermişti. Sadakatsiz dizisine transfer olarak dizi sektörüne bomba gibi bir dönüş yapacak. Önümüzdeki haftalarda hikayeye dahil olacak olan Cemal Hünal, Sinan isimli karakteri canlandıracak.
ISSIZ ADAM FİLMİYLE KARİYERİNİN ZİRVESİNİ YAŞAMIŞTI
2008 yılında Çağan Irmak tarafından yönetilen 'Issız Adam' filmiyle kariyer hayatının en iyi işlerinden birini yapan 44 yaşındaki oyuncu Asi ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde ve Romantik Komedi film serisi gibi filmlerde de yer almıştı. 'Romantik Komedi' serisinin yanı sıra 'Asi' ve Diriliş Ertuğrul' dizilerinde de rol almıştı.
Son olarak Acun Ilıcalı tarafından yapılan Survivor 2021 ünlülerinden biri olan Cemal Hünal, ilk haftalarda sakatlanınca yarışmaya erkenden veda etmişti.
CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI DİZİLER
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - MoğolTatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
Sadakatsiz (2021-) - Sinan
CEMAL HÜNAL’IN ROL ALDIĞI FİLMLER
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam (2008) - Alper
Ulak (2007) - Ulak İbrahim