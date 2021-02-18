Sadakatsiz Dizisine Flaş Transfer! Yeni Oyuncu Geliyor!

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz’de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen başrollerde bulunuyor. Birbirinden başarılı ismin yer aldığı diziye bomba gibi bir oyuncu transfer edildi. Yapılan bu transfer sosyal medyada çok konuşuldu.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’ın uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin yapımcılığı Medyapım ve Mednova’nın üstleniliyor. Her Çarşamba akşamı televizyon seyircileri ile Kanal D ekranlarında buluşan dizi her hafta reytingleri alt üst ediyor.

Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizide Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen başrolleri paylaşıyor. Alp Akar, Burak Sergen, Yeliz Kuvancı, Gözde Seda Altuner, Kenan Ece, Özge Özder ve Taro Emir Tekin gibi isimler de kadroda dikkat çekiyor.

BOMBA TRANSFER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Medyapım, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak flaş transfer haberini duyurdu. Yapılan paylaşımda "Size bomba gibi bir haberimiz var" ifadesi yer aldı.

Son olarak Survivor 2021’de ekranlarda gördüğümüz oyuncu Cemal Hünal, bir süredir dizi ve film sektörüne ara vermişti. Sadakatsiz dizisine transfer olarak dizi sektörüne bomba gibi bir dönüş yapacak. Önümüzdeki haftalarda hikayeye dahil olacak olan Cemal Hünal, Sinan isimli karakteri canlandıracak.

ISSIZ ADAM FİLMİYLE KARİYERİNİN ZİRVESİNİ YAŞAMIŞTI

2008 yılında Çağan Irmak tarafından yönetilen 'Issız Adam' filmiyle kariyer hayatının en iyi işlerinden birini yapan 44 yaşındaki oyuncu Asi ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde ve Romantik Komedi film serisi gibi filmlerde de yer almıştı. 'Romantik Komedi' serisinin yanı sıra 'Asi' ve Diriliş Ertuğrul' dizilerinde de rol almıştı.

Son olarak Acun Ilıcalı tarafından yapılan Survivor 2021 ünlülerinden biri olan Cemal Hünal, ilk haftalarda sakatlanınca yarışmaya erkenden veda etmişti.

CEMAL HÜNAL’IN OYNADIĞI DİZİLER

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

Sadakatsiz (2021-) - Sinan

CEMAL HÜNAL’IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam (2008) - Alper

Ulak (2007) - Ulak İbrahim