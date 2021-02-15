Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Issız Adam Cemal Hünal Sadakatsiz'de!

En son Survivor'da yarışan usta oyuncu fenomen dizi Sadakatsiz'e katılıyor. Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinde Sinan karakterine can verecek. Peki Cemal Hünal kimdir? Oyuncunun hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Docter Foster dizisinden uyarlama olan Med Yapım imzalı Sadakatsiz her çarşamba saat 20:00'de ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yönetmenliğini Yasak Elma'nın eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt yaparken, Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından senaryo kaleme alınıyor.

Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal dahil olmasının ardından gözler başarılı oyuncuya çevrildi. Peki Cemal Hünal kimdir?

Yaşı, eğitimi, yer aldığı diziler gibi merak edilenler şöyledir:

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini yurt dışında tamamlamıştır. Daha sonra Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra ise birçok dizi ve filmlerde yer almıştır. Özellikle Issız Adam filmi kariyerinde çok önemlidir. Bu filmdeki başarısı ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır:

Dizileri: Asi, Kış Masalı, Adanalı, Paramparça, Diriliş Ertuğrul, Tozkoparan, Seni Bana Yazmışlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Tatar Ramazan, Osmanlı Tokadı.

Filmleri: Kırmızı, Günce, Ayaz, Romantik Komedi, Issız Adam, Romantik Komedi 2, Peşpeşe, Ulak, Atçalı Kel Mehmet, Sinyalciler, Türkler Geliyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 22:21