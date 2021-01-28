Sadakatsiz Dizisinden Flaş Ayrılık Kararı! Sadakatsiz Mert Diziden Neden Ayrıldı?

Başladığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Kanal D’nin beğenilen dizisi Sadakatsiz’de beklenmedik bir ayrılık kararı alındı. Mert karakteri ana karakterlerden biriydi fakat Eren Vurdem artık Mert karakterini canlandırmayacağını açıkladı. Peki Sadakatsiz Mert Eren Vurdem Sadakatsiz’den neden ayrıldı, geri dönecek mi?

Medyapım ve Mednova’nın yapımcılığını üstlendiği ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin başrolleri Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’dir. Ana karakterlerden biri olan Mert’i canlandıran Eren Vurdem, 27 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 15.bölümde Sadakatsiz’den ayrıldığını açıkladı. Instagram üzerinden bir veda paylaşımı yapan Vurdem, Sadakatsiz’den ayrılma nedenini de seyircilerle paylaştı.

EREN VURDEM SADAKATSİZ’DEN NEDEN AYRILDI?

Eşi Bahar’ı pek çok kez aldatan Mert karakteri Sadakatsiz’in en çok konuşulan karakterlerinden biriydi. Eren Vurdem’in canlandırdığı Mert karakteri, dizinin orijinali Doctor Foster ‘a uygun bir şekilde senaryo gereği diziden ayrıldı.

Eren Vurdem Instagram'dan yaptığı paylaşımla birlikte orijinal hikaye gereği Mert karakterine veda ettiklerini açıkladı. Seyircilerden bolca küfür yediği için karakterin amacına ulaştığını söyleyen Vurdem, Mert karakterinin insanlara ayna tutup farkındalık yarattığını umduğunu dile getirdi. Kendisini yalnız bırakmadığı için tüm seyircilere, ekip ve yapım arkadaşlarına teşekkür etti. En yakın zamanda başka hikayelerde buluşmak istediğini belirterek sözlerine son verdi.

SADAKATSİZ MERT KİMDİR?

30'lu yaşlarının sonlarında olan Mert karakteri Tekirdağ'da doğmuş ve büyümüştür. Orta halli bir aileden gelmiş fakat zaman içinde kendini geliştirerek oldukça zengin olmuştur. Çocukluğundan beri her zaman yanında olan Bahar ile evlenmiş ve 15 senelik bir evlilik hayatı sürdürmüştür. Bahar ve Mert'in çocukları olmuyordur bu nedenle Mert bahardan gittikçe soğumuştur ve defalarca Bahar'ı aldatmıştır.

EREN VURDEM KİMDİR?

Eren Vurdem 1988 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi’nde konservatuvarda tiyatro bölümünü okumuştur. İlk kez 2009 yılında Hesaplaşma dizisinde rol almıştır. İnadına Aşk, Şefkat Tepe, Şubat, Son Mektup gibi dizilerde gösterdiği performansla adını sık sık duyurmuştur. Bir zamanların sevilen dizisi Söz’de Tolga Sarıtaş gibi isimlerle çalışmıştır. Son işi olan Sadakatsiz’de gösterdiği üstün performansla tüm seyircilerin beğenisini toplamıştır.