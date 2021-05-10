Sadakatsiz Dizisi Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Kanal D ekranlarının başarılı dizisi Sadakatsiz Çarşamba akşamlarında televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin güçlü bir senaryoya sahip olması ve oyuncu kadrosunun da başarılı performanslar ortaya koyması ile birlikte dikkat çeken bir proje haline gelen Sadakatsiz, reyting açısından da güzel sonuçlar alıyor. Dizi hayranlarının çok yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği başarılı proje sosyal medyada da geniş kitleler tarafından takip ediliyor ve dizi hakkında çok sayıda yorumlar yapılıyor. Birinci sezonu başarılı bir şekilde geçiren Sadakatsiz’in oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen gibi birbirinden başarılı isimler bulunmakta ve geçtiğimiz hafta korona virüs sebebiyle sıkıntılar yaşayan ünlü oyuncu Melis Sezen’in bu hastalığı atlattığı öğrenilmişti. Ancak oyuncu kadrosunda bulunan Burak Sezen ise bu süreci kolay bir şekilde atlatamadı. İşte bunun yanı sıra başarılı dizininde ne zaman sezon finali yapacağı merak edildi ve sosyal medyada da Sadakatsiz dizisinin sezon final yapacağı tarih ile ilgili yorumlar yapılmaya başlandı.

Bu sezonda kanalların Mayıs ayı içerisinde dizilerine ara vermesi çok görülen bir durum değil ancak bazı diziler final yaparak ekranlara veda etti. Bazıları ise sezon finali yaptı ancak Haziran ayında çok sayıda dizinin devam etmesi şeklinde planlar yapılıyor. Kanal D'nin başarı dizisi Sadakatsiz ise Haziran başına kadar ekranlarda kalacak gibi gözükmekte. Dizi içerisinde Derya karakterine hayat veren Özge Özder bu konu ile ilgili olarak açıklamalar yaptı ve kendi bildiği kadarı ile Haziran’da da ekranda olacaklarını ifade etti. Ardından söylediklerini düzelten ünlü oyuncu Özge Özder, “Pardon” diyerek Haziran’a kadar ekranda kalacaklarını söyledi ve 5 bölümlerinin kaldı hakkında konuşmalar yaptı.

Ünlü oyuncu Özge Özder, hikayenin Tekirdağ'da geçmesine rağmen dizi çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştiğini belirtti ve 4 en fazla da 5 gün boyunca sette çalıştıklarını söyledi.