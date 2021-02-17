Sadakatsiz Derya diziden çıktı mı? Özge Özder diziye geri dönecek mi?

Sadakatsiz dizisinde yeni bir ayrılık yaşandı. Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini canlandıran Özge Özder dizinin kadrosundan ayrıldı. Peki Özge Özder neden ayrıldı? Diziye geri dönecek mi ? soruları gündeme gelerek dizi severler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Özge Özder diziden ayrılıyor!

Sadakatsiz dizisinde Derya karakterini can veren, kadın doğum doktoru olarak karşısımıza çıkan Özge Özder kadrodan ayrılmak zorunda kaldı. Yeni doğum yaptığı için kadrodan ayrılan oyuncunun diziye geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Dizide sevilen bir karakter olan Derya geri dönecek mi yoksa tamamen diziden çıktı mı?

Özge Özder yeni anne olduğu için bir müddet ekranda olmayacak fakat oyuncunun diziye geri dönmesi bekliyor. Özge Özder'in diziden ayrılmasından sonra dizide flaş gelişme yaşandı. En son Survivor'da yarışan usta oyuncu Cemal Hünal fenomen dizi Sadakatsiz'e katıldı.

Cemal Hünal, Sadakatsiz' in kadrosuna dahil oldu. Başarı oyuncu dizide Sinan karakterine can verecek. Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı ile ilişki bir karakter olması bekleniyor.

Docter Foster dizisinden uyarlama olan Med Yapım imzalı Sadakatsiz her çarşamba saat 20:00'de ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yönetmenliğini Yasak Elma'nın eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt yaparken, Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından senaryo kaleme alınıyor.







Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 21:14