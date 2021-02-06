Sadakatsiz Derin ölecek mi? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılacak mı?

Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümde 20 gün sonra diye gösterilen bir sahne merak konusu oldu. Derin ve Volkan'ın evinde polislerin inceleme yaptığı sahne gündeme damga vurdu .Polis Derin'in günlüğünü buldu. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını okuyan polis, Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi. Peki o gece o evde neler oldu? Derin öldü mü?

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı, Docter Foster dizisinden uyarlama olan Med Yapım imzalı Sadakatsiz her çarşamba saat 20:00'de Kanal D 'de ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yönetmenliğini Yasak Elma'nın eski yönetmeni Neslihan Yeşilyurt yaparken,Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafından senaryo kaleme alınıyor.

Derin ölecek mi?

Dizinin orijinali olan Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakteri ölerek diziye veda ediyor. Bu nedenle Derin karakterinin ilerleyen bölümlerde öleceği iddia edildi. Diziorijinaline sadık bir şekilde devam ediyor. Şu an için bu konu hakkında herhangi bir netlik yok fakat ilerleyen bölümlerde senaryo gereği ölmesi bekleniyor. Çünkü dizinin orijinelinde Kate karakteri ölüyor.

Peki Melis Sezen kimdir? Güzel oyuncu performansıyla ilgi odağı olup dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Oyuncuya dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Melis Sezen Kimdir?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun olmuştur. Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı. Daha sonra pek çok dizi ve filmlerde yer almıştır. Yer aldığı dizi ve filmden bazıları ise şöyledir: Sadakatsiz, Ya İstiklal Ya Ölüm, Leke, Mucize 2,Şampiyon, Tilki Yuvası, Dünya Hali, Siyah İnci,

Hayat Bazen Tatlıdır .