Sadakatsiz Derin Öldü Mü? Melis Sezen Diziden Ayrılacak Mı?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen dizide gösterdiği oyunculuk performansıyla adet ha kendine hayran bırakıyor. Sadakatsiz'in son bölümlerinde Derin ve Volkan'ın evinde yaşanan bir cinayet üzerinde duruluyor. Ancak ölen kişi henüz bilinmiyor. Seyirciler ise Sadakatsiz Derin ölecek mi merak ediyor.

Sadakatsiz dizisinin sevilen karakteri Derin'in son fragmanlarda öldüğü görülüyor. Ancak Derin'i kimin öldürdüğü ya da nasıl öldüğü henüz bilinmiyor. Dizinin sevenleri ise Sadakatsiz Derin'i kim öldürdü Sadakatsiz Derin nasıl öldü sorularının cevaplarını arıyor.

Sadakatsiz Derin ölecek mi?

Sadakatsiz dizisinde son zamanlarda yayınlanan bölümlerde ve fragmanlarda birinin öldüğüne dair ipuçları veriliyor. Magazin kulislerinde de Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Ancak hala Derin karakteri ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Yayınlanan son bölümde Derin'in öldüğü ve polis ekiplerinin Derin ve Volkan'ın evinde arama yaptıkları görüldü. Son bölümde Derin'in telefonuna gelen tehdit mesajları Derin'in kesin olarak öldüğünü düşündürdü. Önümüzdeki bölümlerde Derin'in ölüp ölmeyeceğinin tamamen netleşmesi bekleniyor.

2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster adlı drama dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisinde şu ana kadar orijinal senaryoya sadık gidildi. Dizinin orijinalinde Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin diziye veda ettiği bilindiği için izleyiciler Sadakatsiz dizisinde de aynı şekilde Derin karakterinin diziye veda etmesini bekliyor.

MELİS SEZEN KİMDİR?

2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Melis Sezen, Koç Üniversitesi’nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim görmüştür. İlk oyunculuk deneyimini Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide yapan Melis Sezen pek çok dizi ve filmde yer almıştır. İşte o dizi ve filmler…

2020 Sadakatsiz (TV Dizisi)

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm (TV Dizisi)

2019 Leke (TV Dizisi)

2019 Mucize 2 (Sinema Filmi)

2018 Şampiyon (Sinema Filmi)

2018 Tilki Yuvası (Sinema Filmi)

2018 Dünya Hali (Sinema Filmi)

2017 Siyah İnci (TV Dizisi)

2016 Hayat Bazen Tatlıdır (TV Dizisi)